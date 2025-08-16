În decurs de o oră, au fost aplicate șase sancțiuni, iar șoferii care au intrat pe banda specială de autobuz, au primit fie avertisment, fie amenzi cu puncte de 6-8, echivalente cu sume între 1.215 și 1.620 de lei

. Autoritățile locale au anunțat că astfel de acțiuni comune vor continua și în perioada următoare.

Banda specială de autobuz pe Bulevardul Uverturii a fost deschisă marți, 5 august. Aceasta deservește patru linii STB – 106, 178, 434 și 483 – care circulă între Dezrobirii și Virtuții. Primăria Sectorului 6 a retrasat întreaga arteră pentru a facilita accesul locuitorilor din Militari, zona Apusului/Cernișoara și comuna Chiajna către mijloacele de transport ale STB.

Bulevardul Uverturii urmează să fie reabilitat, inclusiv trotuarele și porțiunile de stradă care necesită intervenții, pentru a asigura siguranța circulației și fluidizarea traficului auto. Lucrările vor facilita accesul riveranilor la proprietăți și locuri de parcare, precum și accesul pietonilor la unități cu profil alimentar, educațional și recreativ. Această arteră este principalul drum care leagă comuna Chiajna de București, unde traficul este adesea aglomerat, motiv pentru care proiectul include măsuri de fluidizare.

Raportul de specialitate al proiectului arată că reabilitarea sistemului rutier va aduce beneficii precum reducerea poluării, a prafului, eliminarea băltirii apelor pluviale, înfrumusețarea zonei și dezvoltarea acesteia. Lucrările vizează 1,7 km din arteră, cu o parte carosabilă de 11,5–12,5 metri lățime și trotuare pe ambele părți, cu lățimi între 1,3 și 7,65 metri. Partea carosabilă prezintă zone tasate, cedări ale fundației unde apa stagnează, faianțări, plombe necorespunzătoare și gropi.

Trotuarele au probleme similare, cu zone tasate, suprafețe plombate sau exfoliate, faianțări și intervenții în zona rețelelor de utilități, iar suprafața este îmbătrânită. Lucrările anterioare au fost realizate necorespunzător, având probleme la structura rutieră și borduri dintr-un tip de beton care nu a rezistat.

Un nou proiect legislativ propus de Ministerul Dezvoltării vine cu sancțiuni suplimentare pentru șoferii care nu achită la timp amenzile. În cazul în care va fi adoptat, conducătorii auto care nu își achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile vor fi scoși din trafic

Dreptul de a conduce le va fi restituit doar după ce demonstrează că și-au achitat toate obligațiile financiare către bugetul local. Proiectul prevede că autoritățile vor trimite notificări scrise celor care nu plătesc în termen, avertizându-i cu privire la data exactă de la care nu vor mai putea circula. În plus, măsura nu se aplică doar pentru amenzi rutiere, ci pentru orice datorie restantă către administrația locală, indiferent de motivul suspendării permisului.