Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat joi că noua corvetă achiziționată de România va fi „operaţională din prima zi”, fiind deja funcţională și nouă, urmând doar semnarea contractului. Corveta este dotată cu armament standard NATO, iar ulterior va fi echipată și cu un sistem de rachete american.

”Corveta va fi operaţională din prima zi. Este gata, e funcţională, e nouă. Trebuie să semnăm contractul. Am primit aprobarea Parlamentului, de curând. Acum se derulează fazele de negociere, pe contract, pe toate detaliile care vor fi stabilite cu guvernul turc. Este o acuziţie guvern la guvern”, a declarat Moşteanu după şedinţa de Guvern.

Ministrul a precizat că finalizarea contractului este estimată pentru luna noiembrie, după care va fi plătit avansul și restul sumei, iar corveta va intra în serviciul Armatei Române.

”Deci ea este gata, are armament pe ea, armament standard NATO. N-aş putea să enumăr tot armamentul pe care-l are corveta, dar peste acest armament standard va veni şi un sistem de rachete, Sistemul Naval Strike Missiles, sistem de rachete americane care vor echipa toate forţele navale române şi vor fi şi pe această corvetă. Integrarea se va face aici în România. Noi o vom putea folosi din prima zi, în momentul în care este totul clar şi vin şi echipamentele americane, le vom pune pe corvetă”, a explicat Moşteanu.

El a subliniat importanța acestei achiziții pentru înzestrarea Forțelor Navale.

”Aş fi fost bine să fie deja în producţie alte corvete de care s-a vorbit multă vreme, însă e nevoie de această corvetă mai ales ţinând cont de dotarea Forţelor navale şi faptul că au fost şi ele văduvite multă vreme cu partea de echipare şi de înzestrare, e nevoie mai ales în perspectiva în care va trebui să sporim misiunile de patrulare pe Marea Neagră. Marea Neagră va rămâne o mare cu multe provocări şi după încheierea procesului de pace”, a mai adăugat ministrul.

În septembrie, Moşteanu anunța că parlamentarii au dat aviz favorabil pentru achiziția unei corvete ușoare din excedentul armatei turce, cu echipamente moderne și interoperabile NATO.

Costul de achiziție al corvetei este de 223 de milioane de euro fără TVA, la care se vor adăuga prețul echipamentelor suplimentare și al rachetelor.