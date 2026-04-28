Programul european SAFE pentru modernizarea și consolidarea capacităților de apărare ale României a primit aviz favorabil din partea comisiilor reunite pentru Apărare din Parlament, deschizând astfel etapa de implementare a unor investiții strategice în industria militară națională. Decizia este considerată un moment-cheie pentru dezvoltarea producției locale de echipamente militare și pentru creșterea autonomiei industriale în domeniul apărării.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că aprobarea programului elimină principalele obstacole politice și oferă stabilitate pentru implementarea proiectelor finanțate prin SAFE. Un element central al noii abordări îl reprezintă introducerea unei obligații minime de localizare a producției în România.

„După muncă de atâtea luni în jurul acestui program SAFE, am reușit să protejăm realizarea acestui program chiar în haosul ăsta politic. Era un risc major. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan, că a făcut apel la un astfel de armistițiu. Astăzi avem o protecție în jurul acestui instrument SAFE”, a declarat ministrul Apărării.

Această schimbare marchează o diferență semnificativă față de practica anterioară, în care achizițiile militare erau realizate în principal din import, iar compensările industriale aveau un impact limitat asupra economiei locale.

Potrivit oficialului, noile reguli vor obliga companiile implicate în proiecte să dezvolte capacități de producție pe teritoriul României, cu posibilitatea extinderii acestor investiții în funcție de capacitatea industriei naționale de a răspunde cerințelor tehnice.

„Noi punem o limită minimă obligatorie de localizare pentru aceste proiecte. Disponibilitatea de elasticitate în sus este condiționată de capacitatea firmelor din România de a se racorda mai repede la necesarul de construire a acestor programe. Este o diferență majoră când astăzi nu avem obligație de localizare care să fie compensată prin donații. Ministerul Apărării, până de curând, pentru foarte multe proiecte presupunea, îndeplinirea obligației de localizare primind prin donație niște produse construite într-o altă țară”, a declarat Radu Miruță.

Unul dintre cele mai importante efecte indirecte ale programului SAFE ar putea fi salvarea Șantierului Naval Mangalia 2 Mai, aflat în prezent într-o situație financiară critică și în procedură de faliment.

Autoritățile iau în calcul corelarea obligațiilor de construcție navală din cadrul programului cu relansarea activității șantierului, ceea ce ar putea asigura menținerea locurilor de muncă și reluarea producției.

Ministrul Apărării a subliniat că obiectivul este transformarea angajamentelor din program în contracte care să genereze activitate industrială reală în România.

„Localizarea astăzi înseamnă construire de fabrici în România. Le-am promis oamenilor de la șantierul Naval Mangalia 2 Mai că vom salva șantierul. Astăzi mă uit în fața lor. Traseul care ar putea presupune obstacole este unul mult mai clar. Obstacolul major a fost astăzi în Parlament. De astăzi, în Parlament se știe că obligația de a construi cele patru nave este să se întâmple prin salvarea șantierului Mangalia 2 Mai. Nu mai sunt alte piedici politice prin care lucrul ăsta să nu se poată realiza. Ar trebui să fie o rea-voință fantastică din partea… nu știu cui”, a mai spus Miruță.

Pe lângă componenta navală, Ministerul Apărării analizează extinderea producției interne de armament modern sub licență. Planul prevede fabricarea armelor de asalt și a pistoalelor la Cugir, în timp ce producția de muniție ar putea fi realizată la Sadu, în funcție de specificațiile tehnice necesare.

Acest proiect are ca obiectiv consolidarea capacității industriei naționale de apărare și reducerea dependenței de furnizori externi, prin dezvoltarea unor linii de producție integrate pe teritoriul României.

Echipamentele rezultate din aceste programe ar urma să fie utilizate de structurile de apărare și ordine publică ale statului, inclusiv Armata Română, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și Serviciul Român de Informații (SRI).