România nu se confruntă cu o criză de motorină. Ministerul Agriculturii transmite că România nu este afectată de o criză de motorină, în ciuda unor dificultăți temporare semnalate în anumite zone ale țării. Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, stocurile de combustibil sunt suficiente, iar problemele raportate țin exclusiv de lanțul de distribuție.

Oficialul precizează că situațiile în care unele stații de alimentare au rămas fără motorină sunt izolate și nu reflectă o lipsă reală de resurse la nivel național.

Conform explicațiilor oferite de Ministerul Agriculturii, dificultățile apărute în anumite regiuni sunt generate de disfuncționalități logistice și de livrare, nu de un deficit de combustibil pe piață.

În unele cazuri, pe distanțe relativ mari, au fost înregistrate intervale scurte în care stațiile de alimentare nu au putut onora cererea. Aceste situații au fost atribuite întârzierilor în distribuție și presiunii crescute din anumite zone.

Ministerul a purtat discuții cu furnizorii de carburanți, solicitându-le să îmbunătățească logistica de aprovizionare. Obiectivul principal este asigurarea unui flux constant de motorină către stațiile de alimentare, pentru a evita situațiile în care fermierii sau consumatorii nu pot alimenta la momentul necesar.

Accentul este pus în special pe zonele agricole, unde lipsa temporară a combustibilului poate afecta direct activitatea economică.

”Suntem înconjurați practic de această criză. Vedem ce se întâmplă și la stațiile de alimentare. Ieri am avut mai multe discuții cu furnizorii de motorină, făcând un apel la ei să asigure logistică și furnizare, livrare de motorină la stații pentru a nu rămâne în situația în care fermierul nu are unde să alimenteze. Din păcate, ieri, alaltăieri, au fost situații când pe o rază de 50 km nu se găsea motorină. Aceste probleme trebuie evitate și este, practic, responsabilitatea acelor companii care trebuie să asigure logistica. Înțeleg că prețurile care variază pot genera anumite comportamente ieșite din comun din partea consumatorilor, adică cineva să vină să alimenteze mult mai mult când vede că prețul este un pic mai mic. Sau dacă este diferență de preț între stații să apară un astfel de comportament al consumatorului”, a spus Tanczos Barna.

Autoritățile atrag atenția că variațiile de preț pot influența comportamentul consumatorilor. În anumite situații, diferențele dintre stații sau scăderile temporare de preț determină alimentări în cantități mai mari decât în mod obișnuit, ceea ce poate crea presiune suplimentară pe anumite puncte de distribuție.

Ministerul Agriculturii subliniază că nu există o criză de motorină în România. Problemele semnalate sunt punctuale și țin de eficiența logisticii de distribuție, nu de lipsa stocurilor.

Autoritățile susțin că monitorizează situația și colaborează cu operatorii din piață pentru a preveni blocajele și pentru a asigura continuitatea aprovizionării la nivel național.