Tanczos Barna critică modificările la Legea ANI: Un concurs de mesaje politice. E inadmisibil să facem legi cu țintă clară către o persoană

Tanczos Barna a criticat marți modificările aduse Legii ANI, în contextul dezbaterilor din Parlament, susținând că procesul legislativ riscă să fie influențat de interese politice. Vicepremierul interimar a declarat că nu poate susține amendamente care ar viza o persoană anume. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Senat, cameră decizională.

Tanczos Barna a afirmat pentru RFI că dezbaterea privind modificările la Legea ANI s-a îndepărtat de scopul unei reglementări solide și riscă să devină un exercițiu de poziționare politică. Vicepremierul interimar și senatorul UDMR a avertizat că orice schimbare legislativă trebuie analizată în raport cu prevederile Constituției și cu jurisprudența Curții Constituționale.

„A devenit un concurs de mesaje politice și mai puțin un act de legiferare bine gândit. Desigur, sunt elemente care sunt pe placul publicului, sunt elemente care sună bine, dar trebuie avute în vedere prevederile constituționale și prevederile hotărârilor CCR”, a declarat senatorul UDMR.

În intervenția sa, Tanczos Barna a precizat că nu poate susține o lege concepută astfel încât să producă efecte asupra unei persoane determinate. El a subliniat că, din punctul său de vedere, principiile de legiferare trebuie respectate indiferent de contextul politic.

„Nu sunt jurist și nu știu dacă este retroactiv sau nu. Este o majoritate care s-a format, o majoritate mai ciudată. Este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice, adică să facem amendamente cu țintă clară la o persoană. N-aș putea să accept așa ceva și sper să nu fie cazul nici în amendamentele acestea”, a afirmat vicepremierul.

Vicepremierul a arătat că sistemul legislativ include mecanisme de control care pot elimina eventualele dispoziții neconstituționale înainte ca legea să producă efecte.

„În orice variantă ar trece, dacă sunt elemente de neconstituționalitate, sigur ajunge la CCR și avem filtre și plase de siguranță care pot curăța actul normativ de elemente neconstituționale”, a spus Tanczos Barna.

Proiectul de modificare a Legii ANI a fost adoptat luni de Camera Deputaților, după introducerea unui amendament susținut de PSD. Potrivit formei votate, demnitarii declarați definitiv incompatibili sau aflați în conflict de interese își pierd mandatul, inclusiv în situațiile soluționate definitiv înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Totodată, un amendament inițiat de AUR și votat de PSD stabilește că partenerii de viață ai demnitarilor vor avea obligația de a-și declara averea.

După adoptarea în Camera Deputaților, proiectul privind Legea ANI este analizat marți în comisiile de specialitate ale Senatului. Începând cu ora 17:00, documentul urmează să fie supus votului în plenul Senatului, care este cameră decizională.

Dacă proiectul legislativ va fi adoptat și de Senat, acesta va fi transmis spre promulgare președintelui Nicușor Dan, iar ulterior va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.