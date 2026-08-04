DP World lansează un coridor intermodal pilot pentru transportul de vehicule între Europa de Vest și sud-estul Europei. Aiud devine hub regional de distribuție auto

DP World a lansat un nou coridor intermodal pentru transportul vehiculelor între Europa de Vest și sud-estul Europei, odată cu prima livrare feroviară din Belgia către Aiud. Compania transformă terminalul din Alba într-un hub regional de distribuție auto, mizând pe reducerea emisiilor și eficientizarea lanțurilor logistice.

DP World a finalizat prima livrare de vehicule finite din Zeebrugge (Belgia) către Aiud (România), marcând lansarea unui nou coridor feroviar care conectează Europa de Vest cu sud-estul continentului. Prima cursă a avut ca destinație finală Chișinău, iar compania precizează că este prima operațiune feroviară de transport auto din Europa gestionată integral de DP World, de la un capăt la altul.

După sosirea în Aiud, vehiculele sunt transportate pe cale rutieră până la destinația finală. Compania intenționează să transforme Aiud într-un hub regional de distribuție pentru România și piețele din regiune.

Proiectul-pilot face parte din strategia DP World de dezvoltare a terminalului din Aiud ca centru regional de logistică auto. Compania are în plan lansarea unui serviciu regulat, cu două curse pe lună, în a doua jumătate a anului 2026. Totodată, Aiud urmează să fie conectat și cu alte porturi europene, inclusiv Koper, din Slovenia.

Potrivit companiei, utilizarea transportului intermodal poate reduce emisiile de dioxid de carbon cu până la 55% comparativ cu transportul rutier pe distanțe lungi. În același timp, soluția contribuie la diminuarea impactului fluctuațiilor costurilor generate de schimbările legislative din transportul rutier și de majorarea taxelor de drum în statele de tranzit, oferind o predictibilitate mai mare și reducând complexitatea administrativă la frontiere.

Directorul Freight Balkans al DP World, Dragoș Călin, a afirmat că producătorii și distribuitorii din industria auto urmăresc să își reducă dependența de transportul rutier pe distanțe lungi. Călin a explicat că integrarea transportului feroviar cu cel rutier într-un singur serviciu oferă clienților o soluție mai fiabilă, cu emisii reduse și posibilitatea de extindere pe măsură ce fluxurile comerciale europene evoluează.

„Companiile din industria auto își doresc să își reducă expunerea la transportul rutier pe distanțe lungi. Combinând transportul feroviar cu cel rutier într-un singur serviciu integrat, oferim clienților o fiabilitate mai mare, emisii reduse și o soluție care se poate extinde pe măsură ce fluxurile comerciale din Europa continuă să evolueze”, a punctat Călin.

La rândul său, CEO-ul DP World România, Svitlana Balaban, a declarat că strategia companiei vizează dezvoltarea unei rețele logistice europene mai bine conectate, prin crearea unor noi coridoare comerciale și diversificarea opțiunilor de transport pentru clienți. Balaban a subliniat că terminalul din Aiud reprezintă un element-cheie al acestei strategii, facilitând legătura dintre porturile din Europa de Vest și piețele din sud-estul continentului.

„Strategia noastră este de a construi o rețea logistică europeană mai bine conectată, creând noi coridoare comerciale și oferind clienților mai multe opțiuni pentru transportul mărfurilor pe continent. Aiud este o componentă importantă a acestei viziuni, creând noi legături între porturile din Europa de Vest și piețele din sud-estul Europei”, a precizat Balaban.

Terminalul logistic multimodal din Aiud a fost inaugurat în 2024, în urma unei investiții de 21 de milioane de euro realizate de DP World. Amplasat pe o suprafață de 180.000 de metri pătrați, în apropierea autostrăzii A10 și conectat la rețeaua feroviară națională, acesta oferă servicii de manipulare a containerelor, depozitare, vămuire și expediții de marfă.

DP World transformă viitorul comerțului global pentru a îmbunătăți viața oamenilor de pretutindeni. Prezentă pe șase continente, cu o echipă de peste 125.000 de angajați, compania combină infrastructura globală cu expertiza locală pentru a oferi soluții integrate de lanț logistic. De la porturi și terminale până la servicii maritime, logistică și tehnologie, DP World valorifică inovația pentru a crea modalități mai eficiente de a face comerț, reducând disfuncționalitățile din lanțul de aprovizionare – de la linia de producție până la ușa clientului.

Rețeaua europeană a DP World cuprinde peste 250 de locații în mai mult de 30 de țări, incluzând porturi maritime de mare adâncime, terminale interioare, huburi feroviare și facilități de depozitare. Prin investiții susținute în infrastructură, tehnologie și resurse umane, compania susține peste 26.000 de locuri de muncă și facilitează un comerț mai inteligent, mai rapid și mai rezilient pe întregul continent.