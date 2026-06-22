UE pune la bătaie 1,1 miliarde de euro pentru transporturi. România poate solicita finanțare până în octombrie 2026

UE a lansat un nou apel de proiecte în valoare de 1,1 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii de transport din statele membre. Finanțarea este disponibilă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), iar proiectele pot fi depuse până la 6 octombrie 2026. Fondurile vor susține dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, investițiile verzi și digitalizarea infrastructurii. România se numără printre statele eligibile pentru accesarea acestor finanțări.

UE a deschis oficial un apel de proiecte cu o valoare totală de 1,1 miliarde de euro, destinat dezvoltării infrastructurii de transport la nivel european. Fondurile vor fi distribuite prin intermediul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, principalul instrument financiar al blocului comunitar pentru susținerea proiectelor strategice de conectivitate.

Aceasta este ultima rundă de finanțare lansată în cadrul actualului buget multianual al Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027. Prin această inițiativă, Comisia Europeană urmărește accelerarea investițiilor în rețeaua de transport a statelor membre și consolidarea conectivității la nivel continental.

Programul vizează în special dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), considerată coloana vertebrală a mobilității europene și unul dintre proiectele-cheie pentru integrarea pieței unice.

O componentă importantă a fondurilor disponibile va fi direcționată către dezvoltarea infrastructurii feroviare, în concordanță cu obiectivele europene privind extinderea transportului pe calea ferată și reducerea emisiilor generate de sectorul transporturilor.

Proiectele selectate vor contribui la implementarea planului european pentru dezvoltarea rețelelor feroviare de mare viteză, una dintre prioritățile strategice ale Comisiei Europene pentru următorii ani.

În paralel, programul va susține măsuri de decarbonizare a transportului maritim. Printre investițiile eligibile se numără dezvoltarea infrastructurii necesare alimentării și încărcării navelor în porturile europene, cu scopul reducerii impactului asupra mediului.

Totodată, Comisia Europeană încurajează proiectele dedicate electrificării transportului rutier și modernizării infrastructurii aeroportuare. Fondurile pot fi utilizate inclusiv pentru electrificarea operațiunilor desfășurate în aeroporturi, contribuind la diminuarea emisiilor generate de activitățile de la sol.

O parte din finanțare va fi rezervată proiectelor care urmăresc eliminarea blocajelor existente în rețeaua europeană de mobilitate militară. Executivul european consideră că infrastructura de transport trebuie adaptată pentru a permite deplasarea rapidă și eficientă a echipamentelor și forțelor în situații de urgență.

Potrivit Comisiei Europene, investițiile au rolul de a consolida capacitatea de reacție a Uniunii și de a crește reziliența infrastructurii critice în fața provocărilor actuale.

În același timp, apelul de proiecte include finanțări dedicate digitalizării transportului rutier. Prin introducerea unor soluții tehnologice moderne, Comisia urmărește creșterea eficienței operaționale și îmbunătățirea interoperabilității între rețelele de transport din diferite state membre.

Executivul european estimează că aceste investiții vor facilita circulația mărfurilor și a persoanelor și vor contribui la dezvoltarea unui sistem de transport mai inteligent și mai bine conectat la nivel european.

Actualul apel de proiecte marchează o premieră prin includerea Ucrainei și a Republicii Moldova în cadrul programului de finanțare.

Comisia Europeană arată că obiectivul acestei decizii este consolidarea conexiunilor de transport dintre cele două state și Uniunea Europeană, într-un context în care infrastructura de transport joacă un rol esențial în integrarea economică și comercială.

Instituția consideră că dezvoltarea și interoperabilitatea rețelelor de transport reprezintă un pas important în apropierea Ucrainei și Republicii Moldova de piața europeană și de standardele aplicate în cadrul UE.

Autoritățile publice și organizațiile eligibile interesate să acceseze fondurile disponibile au la dispoziție termenul de 6 octombrie 2026 pentru depunerea proiectelor.

Comisia Europeană va evalua propunerile în funcție de contribuția acestora la dezvoltarea unei infrastructuri de transport mai eficiente, mai sustenabile și mai rezistente la provocările viitoare.

Prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, UE finanțează de mai mulți ani proiecte strategice din domeniile transporturilor, energiei și infrastructurii digitale, cu scopul de a îmbunătăți conectivitatea dintre statele membre și de a sprijini dezvoltarea economică a întregului bloc comunitar.