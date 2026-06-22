Mihai Popșoi: Integrarea europeană și problema Transnistriei merg pe căi paralele. „Nu putem oferi Kremlinului drept de veto”

Republica Moldova continuă să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană, după deschiderea oficială a primului cluster de negocieri, considerat esențial pentru evaluarea reformelor democratice și a statului de drept. Într-un interviu acordat Euronews, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a afirmat că progresul înregistrat de Chișinău este rezultatul reformelor implementate în condiții dificile și a subliniat că integrarea europeană nu va fi condiționată de soluționarea conflictului transnistrean.

Ministrul Afacerilor Externe a declarat pentru Euronews că lansarea negocierilor privind clusterul „Fundamente” reprezintă o etapă majoră în parcursul european al Republicii Moldova și reflectă eforturile depuse de instituțiile statului și de societate.

„Faptul că Republica Moldova a reușit să atingă acest prag important în urmă cu câteva zile, prin deschiderea clusterelor de negociere și organizarea celui de-al doilea Summit Republica Moldova – Uniunea Europeană, este o dovadă a eforturilor și progreselor realizate de instituțiile și societatea moldovenească în condiții extrem de dificile”, a declarat Mihai Popșoi.

Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că reformele cerute de Uniunea Europeană coincid cu obiectivele asumate de autoritățile moldovene în fața cetățenilor. Potrivit acestuia, consolidarea instituțiilor, combaterea corupției și întărirea libertăților democratice reprezintă priorități interne, nu doar condiții pentru aderarea la UE.

„Este în interesul nostru direct și în interesul cetățenilor Republicii Moldova să consolidăm instituțiile statului, să facem ireversibil procesul de consolidare democratică și să ne respectăm promisiunea făcută cetățenilor de a combate eficient corupția și de a întări libertățile democratice. Aceste obiective fac parte integrantă din agenda noastră politică. Faptul că ele contribuie și la aderarea la Uniunea Europeană este un lucru excelent, însă angajamentul nostru principal este față de cetățenii de acasă. Suntem recunoscători că acest angajament produce rezultate, inclusiv prin deschiderea primului cluster de negocieri, cel al fundamentelor”, a afirmat ministrul.

Întrebat despre influența Rusiei asupra Republicii Moldova, prin campanii de dezinformare, presiuni energetice și problema nerezolvată a Transnistriei, Mihai Popșoi a apreciat sprijinul oferit de Uniunea Europeană și de statele membre în ultimii ani.

Potrivit ministrului, ajutorul european a fost esențial în perioadele dificile traversate de Republica Moldova, inclusiv în sectorul energetic. Cu toate acestea, oficialul a precizat că responsabilitatea principală pentru implementarea reformelor și pentru apropierea de Uniunea Europeană aparține autorităților de la Chișinău.

„Uniunea Europeană și statele membre ale UE au sprijinit Republica Moldova într-un mod extraordinar în ultimii ani, într-o perioadă în care circumstanțele au fost foarte dificile, inclusiv în domeniul energetic. Totuși, noi suntem cei care trebuie să conducem acest proces și să obținem rezultate prin propriile eforturi acasă. Lucrăm neobosit și proactiv pentru a colabora cu cetățenii de pe malul stâng al Nistrului, din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, astfel încât toți cetățenii moldoveni, indiferent unde locuiesc și pe ce mal al râului se află, să beneficieze de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a declarat Popșoi pentru Euronews.

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de ministrul moldovean a vizat relația dintre procesul de integrare europeană și conflictul transnistrean.

Mihai Popșoi a explicat că autoritățile de la Chișinău tratează cele două dosare ca procese distincte, desfășurate în paralel. În opinia sa, condiționarea aderării la Uniunea Europeană de rezolvarea diferendului transnistrean ar oferi Federației Ruse o influență directă asupra viitorului european al Republicii Moldova.

„Este un proces important pentru a ne asigura că Republica Moldova avansează pe drumul său european. Integrarea europeană și reintegrarea regiunii transnistrene sunt două procese paralele. În caz contrar, am oferi Kremlinului o pârghie de influență și, practic, un drept de veto asupra procesului nostru de aderare”, a declarat ministrul de Externe.

Oficialul a precizat că autoritățile moldovene continuă dialogul cu locuitorii din regiunea transnistreană și urmăresc ca beneficiile integrării europene să fie resimțite de toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de zona în care locuiesc.

Potrivit lui Mihai Popșoi, regiunea transnistreană a beneficiat deja de avantajele economice oferite de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar acest model poate contribui la apropierea celor două maluri ale Nistrului în contextul parcursului european al țării.