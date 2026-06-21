Parlamentul de la Sofia traversează o perioadă de diviziuni accentuate în legătură cu poziția Bulgariei față de cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Noile măsuri propuse ar putea să îl vizeze și pe patriarhul rus Kirill, ceea ce a amplificat dezbaterea politică.

Discuția a depășit zona strict religioasă și a ajuns să fie raportată la interesele naționale și la orientarea geopolitică a țării. În acest context, România este menționată de unele formațiuni politice bulgare drept exemplu de poziționare constructivă.

Partidul de opoziție GERB a criticat modul în care guvernul de la Sofia abordează dosarul sancțiunilor, susținând că tema este prezentată într-o manieră eronată. Potrivit formațiunii, măsurile discutate nu ar viza Biserica Ortodoxă Rusă ca instituție, ci alte elemente asociate cu contextul geopolitic.

În centrul dezbaterii se află rolul atribuit patriarhului Kirill, acuzat că ar susține pozițiile Rusiei în conflictul din Ucraina, ceea ce, în opinia criticilor, îl transformă într-un subiect al evaluării politice.

„Bulgaria își amintește istoria… dar istoria este amintire. Istoria nu este un ghid pentru politica externă”, a fost una dintre declarațiile invocate în acest context.

În paralel, opoziția liberală a atras atenția asupra riscului de izolare politică a Bulgariei în interiorul Uniunii Europene. Bozhidar Bozhanov, reprezentant al formațiunii „Da, Bulgaria”, a avertizat că adoptarea unei retorici considerate obstrucționiste ar putea apropia poziția țării de cea a altor state eurosceptice. El a subliniat că discuția nu ar trebui raportată la religie și a menționat că state precum Grecia și România nu adoptă poziții similare în acest dosar.

În dezbaterea publică din Sofia, România apare frecvent ca reper comparativ pentru modul în care alte state ortodoxe se raportează la sancțiunile europene. Această comparație este utilizată pentru a susține argumentul privind menținerea unei linii comune la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, diferențele de interpretare politică alimentează tensiuni între partidele bulgare, pe fondul discuțiilor despre alinierea la deciziile comunitare și protejarea intereselor interne.

Guvernul de la Sofia a anunțat intenția de a bloca noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, invocând posibile efecte economice asupra Bulgariei. Premierul Rumen Radev a susținut că unele măsuri ridică probleme suplimentare prin includerea patriarhului Kirill. „Să nu amestecăm politica cu religia.

Astăzi, la Sofia, am spus că epoca cruciadelor s-a încheiat. Acest război a depășit deja tranșeele. S-a extins la economie, la energie, vedem că afectează cultura și sportul, iar acum nu mai rămâne decât să cuprindă și religia. Da, vom exercita dreptul de veto”, a declarat acesta înaintea unei reuniuni a Consiliului European de la Bruxelles.

În același context, Radev a adăugat: „Nu-mi pasă ce face patriarhul Kirill. Mă interesează întreaga societate rusă care are această biserică. Este ortodoxă orientală, la fel ca a noastră. Suntem o singură familie”. Pe de altă parte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, în legătură cu care au fost menționate și incidentele cu drone semnalate în România.