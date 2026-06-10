Decizia Bruxelles-ului care vizează Biserica Ortodoxă Rusă. Ce plan are UE cu privire la Patriarhul Kirill

Patriarhul Kirill al Rusiei, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, se regăsește printre numele incluse într-o nouă propunere de sancțiuni avansată de Uniunea Europeană împotriva Rusiei.

Măsura vine după o tentativă similară din 2022, care nu a fost adoptată din cauza opoziției unui stat membru. Propunerea face parte dintr-un pachet mai amplu discutat la nivel european și confirmat de diplomați citați de Euronews. Bruxelles-ul nu publică oficial lista persoanelor vizate până la o decizie finală a statelor membre.

Sancțiunile individuale luate în calcul la nivelul UE includ, de regulă, înghețarea activelor și interdicții de călătorie pe teritoriul Uniunii Europene. În acest stadiu, discuțiile rămân la nivel diplomatic, iar numele pot suferi modificări înainte de adoptare. Reamintim faptul că procedura necesită acordul unanim al celor 27 de state membre.

Uniunea Europeană a încercat pentru prima dată să îl includă pe Patriarhul Kirill al Rusiei pe lista sancțiunilor în 2022. Inițiativa a fost blocată de Ungaria, condusă atunci de Viktor Orbán, care a argumentat că o astfel de măsură ar ridica probleme legate de libertatea religioasă. Decizia a generat reacții critice din partea mai multor state membre și a fost intens discutată în spațiul european.

Blocajul a făcut ca subiectul să rămână în așteptare pentru o perioadă îndelungată. Discuțiile au fost reluate mai recent, pe fondul schimbărilor politice din Ungaria. Poziția inițială a Budapestei a fost una dintre principalele cauze pentru care numele liderului religios nu a fost inclus anterior în sancțiuni.

Chestiunea a revenit pe agenda europeană după ce noul guvern ungar condus de Péter Magyar și-a exprimat disponibilitatea de a nu mai bloca inițiativa, potrivit relatărilor Euronews. Această schimbare de poziție a permis reluarea discuțiilor privind includerea lui Patriarhul Kirill al Rusiei în noul pachet de sancțiuni.

Oficialii europeni au integrat numele său în propunerea prezentată recent, alături de alte persoane considerate apropiate de discursul pro-război. Totuși, procedura de aprobare rămâne dependentă de consensul tuturor statelor membre. În lipsa acestuia, lista poate fi modificată înainte de adoptarea finală.

Pe lângă Patriarhul Kirill al Rusiei, propunerea europeană include și alte nume din domeniul sportului și al administrației sportive din Rusia. Printre acestea se numără Mihail Degtiarev, Mihail Mamiashvili și Stanislav Pozdniakov, fost președinte al Comitetului Olimpic al Federației Ruse până în 2024.

Justificările invocate pentru includerea acestor nume sunt legate de pozițiile publice considerate favorabile războiului din Ucraina. În același timp, discuțiile dintre statele membre continuă, iar unele nominalizări ar putea fi ajustate pentru a permite adoptarea unui acord comun. Bruxelles-ul urmărește finalizarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni până la 15 iulie, termen stabilit pentru evitarea unor efecte automate asupra plafonării prețului petrolului rusesc.