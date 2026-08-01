India își extinde planurile de investiții în România. Reprezentantul a 300.000 de companii vede oportunități în industria auto, farmaceutică și agricultură

India își propune să își consolideze prezența economică în România, pe fondul noului acord comercial dintre Uniunea Europeană și statul asiatic. Interesul vizează mai multe sectoare strategice, de la industria auto și farmaceutică până la agricultură și logistică. Într-un interviu acordat publicației Libertatea, Anant Swarup, secretarul general al Federației Camerelor de Comerț și Industrie din India, a explicat de ce România poate deveni o destinație importantă pentru investitorii indieni.

Vizita oficială în România a președintei Indiei, Droupadi Murmu, a fost însoțită de o delegație economică formată din 34 de reprezentanți ai mediului de afaceri. În afara întâlnirilor din București, județul Argeș a fost singura destinație inclusă în programul oficial, unde a fost organizat Forumul România–India.

Din delegație a făcut parte și Anant Swarup, secretar general al Federației Camerelor de Comerț și Industrie din India (FICCI), organizație care reunește peste 300.000 de companii. Într-un interviu acordat publicației Libertatea, oficialul a explicat că acordul de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană reprezintă un punct de plecare pentru intensificarea relațiilor economice, însă succesul acestuia va depinde și de armonizarea standardelor și a reglementărilor dintre cele două piețe.

Potrivit acestuia, cele mai mari dificultăți pentru companiile indiene nu sunt taxele vamale, ci adaptarea continuă la normele europene, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Oficialul a arătat că recunoașterea reciprocă a standardelor ar reduce costurile de conformare și ar facilita accesul unui număr mai mare de firme pe piața europeană.

Totodată, acesta a atras atenția că, pe lângă standardele impuse de autorități, marile lanțuri comerciale aplică propriile cerințe de conformitate, ceea ce complică suplimentar activitatea exportatorilor. Cu toate acestea, industria indiană privește cu optimism acordul comercial și consideră că acesta poate accelera schimburile economice dintre cele două piețe.

În analiza prezentată, Anant Swarup a precizat că agricultura, industria farmaceutică și sectorul produselor chimice sunt domeniile unde armonizarea standardelor trebuie accelerată. În opinia sa, măsurile sanitare și fitosanitare, dar și regulamentele europene privind substanțele chimice și dispozitivele medicale, generează costuri suplimentare și îngreunează accesul pe piață.

Oficialul estimează că, odată cu aplicarea acordului comercial, ponderea importurilor Uniunii Europene provenite din India ar putea crește de la aproximativ 2,6% la cel puțin 10%. Textilele, produsele farmaceutice, încălțămintea, produsele din piele, industria alimentară și bijuteriile sunt considerate sectoarele cu cel mai mare potențial.

În același timp, reprezentantul FICCI consideră că România poate deveni un centru regional pentru investitorii indieni datorită poziției geografice și bazei industriale deja existente. El a indicat industria componentelor auto și sectorul farmaceutic drept cele mai atractive domenii pentru colaborare.

„Vă oferim unul dintre cele mai scăzute costuri de producție din lume. Vă oferim o forță de muncă foarte talentată și calificată. Formăm 1,3 milioane de absolvenți în domeniul STEM în fiecare an”, a declarat Anant Swarup, pentru Libertatea.

Acesta a subliniat că India dispune de una dintre cele mai tinere populații din lume, de o economie aflată într-un ritm ridicat de creștere și de o piață internă aflată în expansiune, elemente care pot transforma țara într-un partener strategic pentru companiile europene.

Referindu-se la România, Anant Swarup a afirmat că infrastructura logistică și poziția geografică pot transforma țara într-o poartă de acces către Europa Centrală și de Est, însă vizibilitatea acesteia în India rămâne redusă.

Oficialul a explicat că, atunci când companiile indiene se gândesc la centre logistice europene, primele exemple sunt Rotterdam sau aeroportul Schiphol din Amsterdam, motiv pentru care România trebuie să își promoveze mai bine avantajele competitive și infrastructura.

În ceea ce privește agricultura, reprezentantul FICCI consideră că există oportunități importante pentru dezvoltarea cooperării în domeniul mecanizării și al tehnologiei agricole, prin intensificarea contactelor directe dintre companii și participarea la târguri și expoziții de profil.

La finalul interviului acordat publicației Libertatea, Anant Swarup a declarat că vizita în România i-a schimbat percepția despre țara noastră. El a spus că a fost impresionat de nivelul de industrializare, de infrastructură și de capacitățile de producție pe care le-a observat în județul Argeș.

„Nimeni nu și-a dat seama că România stă atât de bine în ceea ce privește infrastructura, industrializarea, talentul și deschiderea către colaborări noi. A fost o experiență extraordinară pentru noi să venim aici”, a afirmat Anant Swarup.

Oficialul a adăugat că actuala delegație reprezintă doar începutul și s-a declarat convins că, pe măsură ce mediul de afaceri indian va cunoaște mai bine oportunitățile existente, numărul companiilor interesate să dezvolte investiții și parteneriate în România va crește.