Ilie Bolojan și președinta Indiei au stabilit noi obiective economice. România vrea să dubleze schimburile comerciale și să transforme Portul Constanța într-un hub strategic

Premierul Ilie Bolojan a primit-o, vineri, la Palatul Victoria, pe președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială în România. Discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două state, extinderea cooperării în domenii strategice și accelerarea proiectelor comune. Potrivit șefului Executivului, România și India își propun să dubleze schimburile comerciale și să ridice relația bilaterală la nivel de Parteneriat Strategic până în anul 2028.

În mesajul publicat după întâlnirea oficială, premierul a subliniat că India reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai României în regiunea Indo-Pacific.

Potrivit acestuia, schimburile comerciale dintre cele două țări au ajuns anul trecut la aproape 1,3 miliarde de dolari, însă există premise pentru o dezvoltare mult mai accelerată a relațiilor economice.

„Astăzi, la Palatul Victoria, am primit-o pe președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială în România. India este al treilea partener comercial al României în regiunea Indo-Pacific, iar schimburile comerciale dintre țările noastre au ajuns anul trecut la aproape 1,3 miliarde de dolari. Potențialul este însă mult mai mare.”

În cadrul întrevederii, cele două delegații au discutat despre extinderea cooperării economice în mai multe sectoare considerate strategice.

Printre acestea se numără energia, industria de apărare, tehnologia, industria farmaceutică și producția de îngrășăminte, domenii în care România și India urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune și atragerea de noi investiții.

„Am discutat despre extinderea cooperării în domenii precum energia, industria de apărare, tehnologia, industria farmaceutică și producția de îngrășăminte. Ne propunem să dublăm volumul schimburilor comerciale, să atragem mai multe investiții și să continuăm demersurile pentru ridicarea relației bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic în 2028, când România și India vor marca 80 de ani de relații diplomatice.”

Premierul a precizat că echipele guvernamentale din cele două state vor accelera implementarea proiectelor aflate deja în derulare și vor identifica noi oportunități de colaborare.

„Am convenit ca echipele guvernamentale din cele două țări să accelereze implementarea proiectelor aflate în lucru și să identifice noi oportunități de cooperare, astfel încât obiectivele stabilite să se traducă în rezultate concrete pentru economiile noastre.”

Unul dintre subiectele importante abordate în cadrul discuțiilor a fost dezvoltarea conectivității dintre România și India, inclusiv prin valorificarea poziției strategice a Portului Constanța.

Potrivit premierului, infrastructura portuară românească poate deveni un punct esențial de intrare pentru mărfurile indiene pe piața Uniunii Europene și un element important al Coridorului Economic India–Orientul Mijlociu–Europa (IMEC).

„Un subiect important al discuțiilor a fost conectivitatea. Portul Constanța poate deveni un punct de acces important pentru mărfurile indiene către piața europeană și un element-cheie al Coridorului Economic India–Orientul Mijlociu–Europa (IMEC).”

În același context, oficialii au discutat și despre posibilitatea îmbunătățirii conexiunilor aeriene dintre cele două state, în funcție de interesul companiilor aeriene și al mediului de afaceri.

„Am discutat și despre îmbunătățirea conectivității aeriene dintre cele două țări, în funcție de interesul operatorilor și al mediului de afaceri, pentru a sprijini comerțul, investițiile, turismul și contactele directe dintre cetățeni.”

Pe lângă componenta economică, premierul Ilie Bolojan a evidențiat importanța consolidării colaborării în domeniul educației, cercetării, inovării și culturii, apreciind că acestea contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale pe termen lung.

„Am subliniat, de asemenea, importanța cooperării în educație, cultură, cercetare și inovare, domenii care contribuie la consolidarea relației dintre România și India.”

Totodată, șeful Executivului a arătat că Forumul Economic România–India, organizat în aceeași zi, oferă mediului de afaceri din cele două țări posibilitatea de a transforma dialogul politic în proiecte concrete și investiții.