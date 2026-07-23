Guvernul a aprobat dezvoltarea platformei SAFE pentru industria de apărare. Companiile românești vor putea găsi mai ușor parteneri pentru proiectele europene

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, un memorandum privind dezvoltarea unei platforme informatice dedicate proiectelor din Planul național SAFE pentru industria europeană de apărare. Noul sistem va avea rolul de a facilita accesul companiilor românești la proiectele europene din domeniul apărării, prin conectarea acestora cu contractorii implicați în implementarea proiectelor și sprijinirea formării de parteneriate.

Potrivit memorandumului, platforma va conecta companiile românești cu firmele implicate în proiectele europene din domeniul apărării, pentru a facilita integrarea acestora în lanțurile de aprovizionare.

„Prin acest memorandum, se propune aprobarea dezvoltării de către Cancelaria Prim-Ministrului, în calitate de instituţie care asigură supervizarea generală a implementării Planului naţional SAFE, a unei platforme informatice dedicate facilitării cooperării industriale aferente proiectelor din cadrul Planului”, este scris în document.

Documentul propune desemnarea Cancelariei Prim-Ministrului drept instituția responsabilă pentru elaborarea arhitecturii sistemului, definirea specificațiilor funcționale și tehnice, precum și operaționalizarea platformei, după adoptarea cadrului normativ necesar.

Tot Cancelaria Prim-Ministrului, în calitate de instituție care asigură supervizarea generală a implementării Planului național SAFE, va coordona dezvoltarea platformei informatice dedicate facilitării cooperării industriale aferente proiectelor din cadrul acestui program.

Conform memorandumului, platforma va promova capacitățile companiilor românești și va facilita conectarea acestora cu firmele implicate în proiectele finanțate prin instrumentul european SAFE.

Contractorii vor avea posibilitatea să publice necesitățile industriale specifice fiecărui proiect, iar furnizorii români își vor putea prezenta domeniile de activitate, capabilitățile, certificările și experiența relevantă, pentru a fi identificați mai ușor ca potențiali parteneri.

„Contractorii vor putea publica necesităţile industriale specifice proiectelor, iar furnizorii români îşi vor putea prezenta domeniile de activitate, capabilităţile, certificările şi experienţa relevantă”, este scris în document.

Platforma va integra un nivel ridicat de automatizare, astfel încât să poată realiza potriviri automate între cererea și oferta industrială. De asemenea, sistemul va efectua automat verificările administrative și fiscale necesare, fără intervenția manuală a autorităților.

Guvernul a decis ca dezvoltarea și administrarea tehnică a platformei să fie asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), având în vedere că sistemul va procesa informații sensibile și confidențiale din domeniul apărării și securității.

Potrivit memorandumului, STS va valorifica experiența sa în furnizarea serviciilor de comunicații și tehnologia informației pentru autoritățile publice și va asigura un nivel ridicat de securitate cibernetică, disponibilitate și reziliență operațională.

„STS va asigura dezvoltarea şi administrarea tehnică a platformei, valorificând competenţele sale în furnizarea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru autorităţile publice, precum şi capacitatea de a garanta un nivel ridicat de securitate cibernetică, disponibilitate şi rezilienţă operaţională”, este scris în memorandum.

Documentul precizează că platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru administrarea finanțărilor acordate prin instrumentul european SAFE și nici pentru derularea procedurilor de achiziții publice.

De asemenea, sistemul nu va reprezenta o platformă de atribuire a contractelor. Rolul său va fi exclusiv acela de a facilita conectarea operatorilor economici și identificarea rapidă a unor potențiali parteneri industriali pentru proiectele europene din domeniul apărării.