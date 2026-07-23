Guvernul schimbă modul în care vor fi organizate consultările publice în 2026-2034. Toate proiectele de acte normative vor fi reunite pe o singură platformă

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, Strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034, document care stabilește un nou cadru pentru elaborarea și adoptarea deciziilor publice. Printre principalele schimbări se numără transformarea platformei e-consultare.gov.ro în punctul unic de acces pentru toate consultările publice organizate de administrația publică centrală.

Potrivit Executivului, strategia urmărește ca actele normative să fie elaborate pe baza unor analize complexe, cu un grad mai ridicat de transparență și cu o implicare mai mare a cetățenilor și a mediului de afaceri.

Documentul stabilește modul în care vor fi pregătite, consultate și evaluate deciziile publice în următorii ani.

Guvernul arată că strategia reprezintă un angajament pentru o guvernare transparentă, bazată pe date și deschisă către cetățeni și mediul de afaceri.

Strategia este coordonată de Secretariatul General al Guvernului și va fi aplicată la nivelul întregii administrații publice centrale.

Implementarea va avea loc printr-un plan de acțiune care va cuprinde măsuri concrete, termene de realizare, instituții responsabile și indicatori de performanță. De asemenea, aplicarea strategiei va fi monitorizată periodic.

Guvernul precizează că documentul continuă reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și aliniază România la standardele Comisiei Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în domeniul reglementării.

Potrivit Executivului, principalul obiectiv al strategiei este adoptarea unor decizii publice de calitate, luate în mod transparent și în beneficiul cetățenilor și al unei economii competitive.

„Obiectivul principal îl reprezintă adoptarea unor decizii publice de calitate, luate în mod transparent și în beneficiul cetățenilor și al unei economii competitive”, a transmis Guvernul.

Noua strategie guvernamentală pune un accent mai mare pe calitatea actelor normative și transformă procesul de reglementare într-o prioritate strategică.

Autoritățile susțin că deciziile publice vor fi fundamentate într-o măsură mai mare pe date și pe evaluarea impactului, iar persoanele și organizațiile interesate vor putea participa încă din primele etape ale elaborării politicilor publice.

Guvernul consideră că un cadru normativ stabil, simplu și predictibil contribuie la reducerea costurilor de conformare, încurajează inițiativa economică și atrage investiții. Totodată, Executivul apreciază că reducerea poverii administrative și a riscurilor investiționale, prin creșterea predictibilității deciziilor publice, va sprijini competitivitatea economiei românești. Strategia urmărește, de asemenea, consolidarea rolului consultării publice în procesul decizional.

Platforma e-consultare.gov.ro va centraliza toate proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică. Cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri vor putea urmări într-un singur loc toate inițiativele legislative, de la etapa de planificare până la adoptare.

„Reglementarea inteligentă este un motor al competitivității. Un cadru normativ stabil, simplu și predictibil reduce costurile de conformare, încurajează inițiativa economică și atrage investiții. Dezideratul este reducerea poverii administrative și a riscurilor investiționale prin predictibilitatea deciziilor publice. Astfel, politica de reglementare susține direct competitivitatea economiei românești. Strategia întărește rolul consultării publice în procesul decizional”, informează Guvernul.

Guvernul mai precizează că procesul de consultare publică va începe mai devreme, încă din faza în care sunt identificate problemele și sunt analizate soluțiile propuse.

În plus, observațiile primite în cadrul consultărilor și modul în care acestea au fost valorificate vor fi publicate, iar performanța procesului de consultare va putea fi urmărită prin indicatori afișați în tabloul de bord al platformei.