Biletele de avion din Europa, între scumpiri și reduceri. Datele oficiale arată evoluția reală

Prețurile medii ale serviciilor de transport aerian din Uniunea Europeană, inclusiv tarifele biletelor de avion, au avut variații semnificative în perioada analizată, evoluția fiind influențată de nivelul cererii pentru călătorii, factorii sezonieri și contextul geopolitic. Datele privind modificările anuale ale prețurilor arată o dinamică oscilantă a costurilor pentru pasagerii care folosesc transportul aerian.

Cea mai mare creștere a prețurilor serviciilor de transport aerian din intervalul ianuarie 2025 – iunie 2026 a fost consemnată în aprilie 2025. Atunci, prețurile au fost cu 13,7% mai mari comparativ cu aceeași lună din anul precedent.

După acest avans, ritmul anual de modificare a prețurilor a continuat să varieze, cu creșteri mai reduse în lunile de vară, potrivit Eurostat. Evoluția din anul 2026 a început cu o scădere față de aceeași perioadă din 2025, însă lunile februarie și martie au adus din nou creșteri ale prețurilor.

În aprilie 2026, serviciile de transport aerian au înregistrat o reducere anuală de 4,7%, una dintre cele mai accentuate scăderi din perioada analizată.

În luna mai 2026, prețurile serviciilor de transport aerian au revenit pe creștere, fiind cu 8,1% mai ridicate față de mai 2025. Tendința a continuat și în iunie, când tarifele au avansat cu 3,1% comparativ cu aceeași lună a anului anterior.

Evoluția generală a prețurilor pentru transportul aerian a fost determinată în principal de schimbările înregistrate la nivelul călătoriilor internaționale. Acestea au avut variații mai pronunțate în perioadele cu scăderi ale cererii, comparativ cu zborurile interne, dar au înregistrat și creșteri mai puternice în anumite luni.

Pentru călătoriile aeriene internaționale, una dintre cele mai mari majorări anuale a fost raportată în aprilie 2025, când prețurile au crescut cu 14,1% față de aceeași lună din 2024. O altă creștere importantă a fost înregistrată în mai 2026, când tarifele au fost cu 8,7% mai mari decât în mai 2025.

Datele arată că variațiile prețurilor pentru zborurile internaționale au avut un impact mai vizibil asupra indicelui general al transportului aerian. În perioadele de scădere, aceste tarife au coborât într-un ritm mai accentuat decât cele aferente zborurilor interne, în timp ce în lunile cu creșteri au avut avansuri mai ridicate.

În iunie 2026, prețurile călătoriilor aeriene internaționale au crescut cu 4,5% comparativ cu iunie 2025. În aceeași perioadă, tarifele pentru călătoriile aeriene interne au înregistrat o creștere anuală de 2,0%.

Evoluția prețurilor transportului aerian din Uniunea Europeană indică o alternanță între perioade de creștere și scădere, cu diferențe vizibile între segmentul internațional și cel intern al pieței de transport aerian.