Autoritățile din Ministerul Transporturilor au înaintat Guvernului solicitarea pentru o nouă tranșă de sprijin financiar destinat TAROM. Suma de 114 milioane de lei reprezintă a doua și ultima tranșă din ajutorul total de peste 226 milioane de lei aprobat de Comisia Europeană în aprilie 2024. Prima parte, de puțin peste 112 milioane de lei, a fost virată în perioada 2023-2024, conform datelor oficiale.

Solicitarea vizează suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pentru a acoperi lipsa de lichidități a companiei aeriene. Documentele oficiale subliniază că „TAROM nu mai are fonduri suficiente pentru a-și plăti datoriile la timp, iar lipsa de lichidități riscă să destabilizeze echilibrul financiar al societății”!!!

Fondurile solicitate au scopul de a susține planul de redresare inițiat în urmă cu doi ani, aprobat de Comisia Europeană, care prevede măsuri pentru stabilizarea companiei și continuarea operațiunilor.

Sprijinul financiar propus are ca destinație majorarea capitalului social al TAROM, pentru a întări situația financiară a companiei și pentru a asigura continuitatea activităților operaționale. Ministerul Transporturilor precizează că această măsură urmărește „minimizarea riscului ca deficitul de lichiditate să afecteze procesul de restructurare”!!!

Documentele oficiale mai indică faptul că sprijinul permite crearea condițiilor pentru ca planul de redresare să poată fi continuat în 2026, cu respectarea obiectivelor stabilite în acordul cu Comisia Europeană. Prin menținerea TAROM pe piața transportului aerian, se estimează că „menținerea TAROM pe piața serviciilor de transport aerian va conduce la creșterea standardelor generale de calitate și la menținerea unor prețuri accesibile”!!!

Măsurile de acest tip sunt parte dintr-o strategie mai amplă de redresare a companiei, care a inclus anterior atât ajutoare de capital, cât și alte forme de sprijin financiar pentru acoperirea pierderilor.

TAROM nu este o excepție în rândul companiilor de stat care primesc sprijin financiar. În ultimii ani, compania a beneficiat de mai multe tranșe de bani publici pentru acoperirea pierderilor sau majorarea capitalului social, conform planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

Ajutorul de salvare a avut rolul de a menține compania în funcțiune până la finalizarea planului de redresare. Ulterior, planul validat de Comisia Europeană a permis acordarea unui nou sprijin, structurat pe tranșe, destinat redresării financiare și operaționale.

În trecut, și alte companii de stat au beneficiat de fonduri din Fondul de rezervă, printre care Complexul Energetic Oltenia, CFR Călători sau Poșta Română, toate fiind în situații financiare dificile. Aceste alocări arată continuitatea practicii guvernamentale de a utiliza resurse publice pentru susținerea companiilor strategice aflate în dificultate.

Legislația permite astfel de alocări în cazuri urgente sau neprevăzute, cum ar fi situații care nu pot fi amânate, inclusiv dezastre naturale sau probleme economice imediate. Totuși, orice ajutor de stat trebuie să fie aprobat de Comisia Europeană pentru a fi legal, iar alocările de acest tip adaugă presiune asupra unui buget care se confruntă deja cu un deficit ridicat.

Chiar dacă sunt permise legal, astfel de intervenții readuc în discuție eficiența proceselor de restructurare și dependența companiilor de stat de sprijinul guvernamental.

Proiectul de hotărâre inițial a fost pus în consultare publică pentru șapte zile, până pe 6 noiembrie, însă Ministerul Transporturilor a decis prelungirea termenului până pe 10 noiembrie, pentru a respecta perioada minimă de consultare prevăzută de lege.