Cea mai importantă modificare este posibilitatea ca mai multe unități administrativ-teritoriale să se asocieze și să depună un proiect comun, prin intermediul unei asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI).

Această formulă permite comunelor sau orașelor învecinate să-și unească proiectele individuale aprobate anterior și să le implementeze integrat, în special pentru investiții complexe, cum sunt extinderile de rețele de apă, canalizare sau gaze naturale.

Pentru aprobarea finanțării comune, fiecare consiliu local trebuie să adopte o hotărâre, iar documentația depusă la Ministerul Dezvoltării trebuie să includă o notă justificativă cu avantajele economice și tehnice, devizele generale și indicatorii tehnico-economici.

Ministerul va centraliza propunerile și va actualiza lista investițiilor eligibile în funcție de bugetul disponibil.

Ordinul comun extinde semnificativ atribuțiile Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), care devine principalul organism de verificare pentru proiectele finanțate prin „Anghel Saligny”.

Inspectoratul va verifica legalitatea autorizațiilor de construire, respectarea termenelor, calitatea execuției și documentația tehnică, la cererea Ministerului Dezvoltării.

ISC va transmite trimestrial rapoarte tehnico-economice și juridice către ministerele implicate, în format electronic și cu semnătură digitală.

Surse guvernamentale susțin că această măsură a fost impusă după ce Curtea de Conturi a semnalat lipsa unui mecanism unitar de monitorizare și raportare a lucrărilor finanțate din fonduri guvernamentale.

Noile norme stabilesc reguli clare privind afișarea identității vizuale a proiectelor finanțate prin program. Pe șantiere nu vor mai putea fi amplasate bannere, meshuri sau alte materiale publicitare în afara panoului oficial de informare prevăzut de lege.

Orice material amplasat pe fațade sau împrejmuiri trebuie să afișeze în proporție de cel puțin 50% sigla Guvernului, denumirea Ministerului Dezvoltării și titlul programului „Anghel Saligny”.

Panourile nu pot fi îndepărtate înainte de finalizarea lucrărilor. Scopul acestor măsuri este de a împiedica transformarea proiectelor publice în instrumente de promovare politică.

Pentru proiectele realizate prin concesiune, ordinul stabilește că sumele primite de la buget vor fi virate direct concesionarului, care are obligația de a achita prestatorii în termenul legal.

Totodată, a fost introdus un nou model de deviz general estimativ, pentru simplificarea documentației tehnico-economice. Toate documentele de raportare, verificare și recepție vor fi transmise și arhivate exclusiv în format electronic, cu semnătură digitală, potrivit Legii nr. 214/2024.