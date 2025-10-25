Echipele Distrigaz Rețele au venit în această dimineață să măsoare nivelul de gaz în fiecare scară a blocurilor din zona Rahova, pentru a relua alimentarea cât mai rapid. Totuși, verificările au scos la iveală noi scurgeri de gaze.

Un administrator de bloc a explicat că modificări făcute acum un an și jumătate, când imobilul a fost anvelopat de o firmă, au mărit distanța dintre țeava de gaz și bloc.

Locatarii resimt o presiune uriașă, deoarece depind de gaz pentru apă caldă și încălzire, mulți având centrale termice. Distrigaz nu și-a asumat vreo responsabilitate în acest moment, menționând că ancheta este complexă și în curs de desfășurare.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Primăria a alocat 1,9 milioane de lei din Fondul de Urgență pentru consolidarea și expertizarea blocului afectat de explozia din Rahova. Prioritară este demolarea etajelor superioare, urmând ca ulterior să fie efectuate expertize detaliate, autoritățile dispunând momentan doar de rapoarte preliminare.

„În momentul acesta avem doar rapoarte, pentru că nimeni nu a reușit să facă o expertiză. Prima dată îl punem în siguranță, apoi îl expertizăm, expertizăm și blocurile alăturate și știm exact care sunt riscurile pentru comunitate. În final am suplimentat din Fondul de Urgență a Primării Municipului București pentru această operație cu încă 1.900.000 de lei”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat că măsurile adoptate vineri clarifică atribuțiile Primăriei Municipiului București în gestionarea efectelor exploziei de pe strada Vicina.

„Prin hotărârea Comitetului de Situaţii de Urgenţă, Primăria Capitalei a fost însărcinată cu punerea în siguranţă a imobilului din str. Vicina, scara 2, care a fost grav avariat. În momentul de faţă aşteptăm finalizarea anchetei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, pentru a putea interveni cu punerea în siguranţă. Costurile de punere în siguranţă a imobilului vor fi asigurate de către Primăria Capitalei, pentru că este o situaţie extremă, în care trebuie să protejăm zona şi să redăm Liceul Bolintineanu cartierului din Calea Rahovei”, a explicat edilul, în debutul şedinţei.

Stelian Bujduveanu a explicat că pentru a putea trece la etapa a doua a reconstrucției clădirii este necesară adoptarea unui nou cadru legislativ de către Guvern. El a menționat că, odată aprobată hotărârea, împreună cu Consiliul General al Municipiului București se va stabili un program special pentru reconstrucții în caz de calamități sau accidente, distinct de intervențiile în situații naturale.

