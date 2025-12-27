Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a instalației comune de utilizare care deservește imobilul de pe strada Liviu Rebreanu nr. 46-58, bloc E, scările E și D, din Sectorul 3 al Bucureștiului, ca urmare a unui incident produs la instalația respectivă.

Compania precizează că decizia de a opri furnizarea gazelor, începând de sâmbătă, 27 decembrie, ora 17:30, a fost necesară pentru a asigura condițiile de securitate. Potrivit sursei, această măsură afectează 223 de clienți casnici care sunt alimentați prin instalația comună de utilizare.

„Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare1, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, precizează sursa citată.

Potrivit reglementărilor A.N.R.E., pentru ca Distrigaz Sud Rețele să poată relua alimentarea cu gaze naturale a clienților afectați, aceștia trebuie să contracteze un operator economic autorizat de A.N.R.E. Acesta va remedia defecțiunile, va efectua revizia tehnică a instalației de utilizare și va transmite către Distrigaz Sud Rețele documentele justificative corespunzătoare.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, mai precizează sursa citată.

Dacă simțiți miros de gaz, urmați aceste măsuri de siguranță imediat:

Nu aprindeți foc și nu folosiți aparate electrice – evitați chibriturile, brichetele, întrerupătoarele și orice sursă de scânteie. Ventilați încăperea – deschideți ușile și ferestrele pentru a dispersa gazul. Închideți robinetul principal de gaz – dacă este sigur să faceți acest lucru. Părăsiți locuința – evacuați imediat persoanele și animalele din zonă. Sunați la urgențe și la furnizor – contactați serviciul de urgență 112 și Distrigaz Sud Rețele sau operatorul local. Nu reveniți în încăpere până nu primiți acordul autorităților sau al reprezentanților companiei de gaze.

Aceste măsuri previn accidentele grave și explozia gazului.