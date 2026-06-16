ANRE taie tariful mediu la distribuția gazelor cu 7,1%. Noua regulă se aplică de la 1 iulie 2026

ANRE a decis să reducă cu 7,1% tariful mediu de distribuție a gazelor naturale de la 1 iulie 2026, pentru cei 27 de operatori din România, pentru a echilibra costurile rețelei și a proteja consumatorii.

Comitetul de Reglementare al ANRE a decis marți, 16 iunie, să aprobe noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale. Aceste tarife vor fi valabile din 1 iulie 2026 și se aplică celor 27 de operatori de distribuție din România. În funcție de cantitatea reală de gaze transportată prin rețele, tariful mediu va scădea de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, adică o reducere de 7,1%. Din această cauză, pentru majoritatea consumatorilor, partea din factură care ține de distribuția gazelor va fi mai mică în a doua jumătate a anului.

Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat că pentru mulți români costul distribuției gazului va scădea de la 1 iulie. El a explicat că această reducere este importantă, mai ales pentru că energia rămâne o cheltuială mare pentru oameni și pentru economie. Niculescu a mai spus că tariful de distribuție este doar o parte din factura finală. Prețul total plătit de fiecare client depinde de operatorul de distribuție, de cât consumă și de alte costuri incluse în factură.

El a precizat că ANRE încearcă să mențină un echilibru între nevoia de investiții în rețeaua de distribuție și protejarea consumatorilor. Potrivit lui, tarifele trebuie calculate transparent și corect, iar investițiile în infrastructură trebuie să fie eficiente și utile pentru clienți.

„Pentru cei mai mulţi români, distribuţia gazului costă mai puţin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluţie importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori şi pentru economie. În acelaşi timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuţie este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuţie, de categoria de consum, de volumul consumat şi de celelalte componente ale preţului final. Decizia adoptată astăzi de Comitetul de Reglementare reflectă rolul ANRE de a menţine un echilibru corect între nevoia de finanţare a infrastructurii de distribuţie şi protejarea consumatorilor. Rolul ANRE este să se asigure că tariful de distribuţie este calculat transparent, predictibil şi proporţional cu realitatea economică a fiecărui operator. Susţinem investiţiile în infrastructura de distribuţie, dar investiţiile trebuie să fie eficiente, justificate şi orientate către servicii mai bune pentru consumatori”, a precizat Niculescu, potrivit unui comunicat de presă.

Scăderea generală a tarifelor de distribuție la gaz este influențată în special de doi mari operatori: Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid. Aceștia acoperă împreună aproape 90% din cantitatea totală de gaze estimată (72,59 TWh) și au tarife în scădere.

În total, situația este mixtă: 14 operatori au tarife mai mari, iar 13 operatori au tarife mai mici. Patru dintre operatori au scăderi de cel puțin 10%, iar șase au creșteri de cel puțin 5%. Aceste diferențe apar din mai multe motive: costurile fiecărui operator, investițiile făcute și cantitatea de gaze distribuită în fiecare rețea. Din acest motiv, efectul asupra facturii fiecărui consumator diferă, în funcție de zona în care locuiește și cât consumă.

Tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite separat pentru fiecare operator și pentru fiecare tip de consum. Ele se calculează în funcție de costurile și caracteristicile fiecărei rețele de distribuție.