Sute de români au rămas fără gaze. Alimentarea a fost întreruptă pentru a preveni eventuale pericole. Cine este afectat

Un număr de 190 de clienți casnici ai companiei Distrigaz Sud Rețele, din Sectorul 3 al municipiului București, au rămas fără alimentare cu gaze naturale în urma unui incident produs la instalația de utilizare care alimentează un imobil situat pe Șoseaua Industriilor.

Potrivit informațiilor transmise de companie, întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale vizează instalația comună de utilizare care deservește imobilele situate pe Șoseaua Industriilor nr. 2V, blocul 2, scara A, din Sectorul 3 al Capitalei.

În urma incidentului produs la instalația de utilizare aferentă acestui imobil, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă alimentarea cu gaze naturale în data de 3 iulie 2026, începând cu ora 20:39. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute, sunt afectați 190 de clienți casnici care sunt alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare.

Reprezentanții companiei au precizat că măsura a fost adoptată până la remedierea defecțiunilor instalației de utilizare de către o firmă autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Conform legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

„Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale a instalației comune de utilizare ce alimentează imobilele situate pe Șoseaua Industriilor nr. 2V, bl. 2, sc A, din sectorul 3 al municipiului București. În urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menționată, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale în data de 3 iulie 2026, începând cu ora 20:39. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 190 de clienți casnici, alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare”, a transmis compania într-un comunicat.

Compania a transmis, de asemenea, recomandări pentru perioada de după reluarea alimentării cu gaze naturale. Astfel, în cazul în care consumatorii sesizează miros de gaze, aceștia trebuie să contacteze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, să aerisească imediat încăperea, să evite producerea de scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu utilizeze aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Rețele deservește 2.323.728 de clienți, operează o rețea de aproximativ 24.483 de kilometri și are 3.019 angajați. Compania gestionează rețeaua de distribuție a gazelor naturale în 1.398 de localități din 20 de județe situate în sudul și centrul României.