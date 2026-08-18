Studiu ING Bank: Două treimi dintre români plătesc mai mult decât se așteaptă în vacanță

Călătoriile pot veni cu o serie de costuri neprevăzute, pe care mulți români nu le includ în bugetul inițial. Printre acestea se numără schimburile valutare făcute pe moment, la cursuri dezavantajoase, dar și cheltuielile medicale sau serviciile de asistență rutieră achitate din propriul buzunar.

Un studiu realizat pentru ING Bank România arată că 66% dintre români au ajuns să cheltuiască mai mult decât era necesar în timpul unei călătorii, din cauza unor decizii financiare luate pe moment sau a unor situații neprevăzute.

O parte dintre aceste situații neprevăzute se transformă în cheltuieli care trebuie suportate din propriile resurse la destinație, într-un moment în care sunt mai greu de anticipat și de gestionat. Datele unui studiu realizat de Frappe Digital pentru ING Bank arată că 30% dintre respondenți au plătit intervenții sau tratamente medicale care nu au fost acoperite de asigurare, în timp ce 10% s-au confruntat cu costuri pentru servicii de asistență rutieră neplanificate.

În cazul părinților, presiunea financiară poate fi și mai mare. Aceștia sunt de aproape două ori mai predispuși să suporte din propriile resurse astfel de cheltuieli neprevăzute, ceea ce poate transforma o situație apărută în timpul călătoriei într-o povară financiară importantă.

„În călătorii apar adesea ceea ce noi numim improvizații financiare, adică situații în care trebuie să iei decizii pe loc, fie că este vorba despre schimb valutar, o problemă medicală sau alte costuri neprevăzute. Sunt momente care uneori fac parte din experiența unei călătorii și care pot influența atât bugetul, cât și confortul vacanței. Prin ING More și ING Extra ne-am dorit să oferim beneficii relevante pentru astfel de situații, astfel încât clienții să aibă la îndemână soluții utile atunci când călătoresc,” a declarat Roxana Petria, Head of Daily Banking Tribe, ING Bank România.

Studiul arată că schimbul valutar rămâne una dintre cele mai frecvente operațiuni financiare asociate călătoriilor, peste jumătate dintre români apelând cel puțin ocazional la această operațiune. În același timp, aproape unul din cinci respondenți afirmă că, în ultimul an, s-a confruntat cu cheltuieli neprevăzute atunci când a avut nevoie să schimbe valută.

Posibilitatea de a verifica din timp cursul valutar și de a beneficia de condiții avantajoase de schimb poate contribui la un control mai bun al bugetului de călătorie. Această nevoie este adresată și de Pachetele de cont curent ING, care oferă acces la un curs valutar avantajos.

În ceea ce privește plățile în străinătate, comportamentele românilor sunt diferite. Aproximativ 30% preferă să plătească direct cu cardul și să utilizeze conversia automată, în timp ce unul din patru respondenți schimbă valuta chiar înainte de plecare, fiind astfel mai expus variațiilor de curs. Alți 19% aleg să schimbe valuta online și folosesc ulterior cardul pentru plăți.

Există diferențe și în funcție de vârstă. Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani apelează mai frecvent la schimbul valutar online și la plata cu cardul în moneda străină, în timp ce persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani preferă să plătească direct cu cardul și să utilizeze conversia automată.

Dincolo de metodele de plată și schimb valutar, datele studiului indică o legătură între utilizarea frecventă a valutei și un nivel mai ridicat de organizare financiară. Persoanele care folosesc mai des valuta sunt mai predispuse să aibă un fond de urgență, asigurări de sănătate sau să încheie o asigurare de călătorie înainte de plecare.

Există diferențe și în modul în care românii se raportează la asigurarea de călătorie. Unul din cinci respondenți nu a încheiat niciodată o astfel de poliță, iar procentul este mai ridicat în rândul tinerilor. Astfel, 33% dintre persoanele cu vârste între 18 și 29 de ani spun că nu au apelat niciodată la acest tip de protecție.

La polul opus, 42% dintre respondenți își încheie o asigurare de călătorie la fiecare plecare în străinătate. Persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani sunt cele mai constante în acest sens, aproape jumătate dintre acestea declarând că se asigură de fiecare dată când călătoresc în afara țării.

Principalul motiv pentru care românii nu încheie întotdeauna o asigurare de călătorie nu este costul, ci percepția redusă asupra riscurilor. O treime dintre respondenți spun că nu au întâmpinat probleme serioase în timpul călătoriilor și consideră că s-au descurcat și fără asigurare, în timp ce 23% nu consideră că o astfel de poliță este necesară.