„Operațiunea Focul Purificator” în Ungaria. Actualul premier urmărește urmărirea penală a lui Viktor Orban pentru corupție

Guvernul condus de Péter Magyar a lansat „Operațiunea Focul Purificator”, o anchetă de amploare vizând fapte de corupție comise de fostul premier Viktor Orbán și de foștii săi colaboratori. Dosarul principal vizează confiscarea ilegală a unui transport bancar ucrainean de 70 de milioane de euro, un scandal în care mai mulți foști miniștri și oficiali au fost deja reținuți.

Noul cabinet de la Budapesta, condus de premierul Péter Magyar, a demarat o acțiune de amploare denumită „Operațiunea Focul Purificator”, prin care urmărește tragerea la răspundere penală a fostului prim-ministru Viktor Orbán și a colaboratorilor săi apropiați pentru diverse fapte de corupție, conform datelor publicate de Financial Times.

Cazul care ar putea duce la prima punere sub acuzare a lui Viktor Orbán își are originea într-un incident petrecut în luna martie. La acel moment, poliția antitero din Ungaria a interceptat pe o autostradă din apropierea Budapestei un transport rutier aparținând Oschadbank, banca de stat a Ucrainei.

Oamenii legii au confiscat aproape 70 de milioane de euro în numerar și aur și au reținut șapte angajați ucraineni, deși transferul de valori se desfășura legal de la Viena către Kiev.

Echipa de campanie a fostului premier a folosit evenimentul pentru a susține că opoziția maghiară primea finanțări secrete de la Kiev. Cu toate acestea, după ce Viktor Orbán a pierdut alegerile în luna aprilie, autoritățile de la Budapesta au fost nevoite să returneze fondurile confiscate și să elibereze personalul reținut.

Renunțarea la ancheta inițială îndreptată împotriva cetățenilor ucraineni a deschis cale unui dosar penal orientat chiar împotriva fostului șef al executivului.

Premierul Péter Magyar a explicat pe rețelele de socializare că sunt necesare investigații suplimentare în acest caz, susținând că documentele procuraturii dovedesc că fostul guvern a funcționat ca o mafie economică și politică.

„Dosarele procuraturii arată clar că guvernul lui Orbán a fost o mafie economică și politică”, a scris acesta pe Facebook.

Deși Viktor Orbán nu a oferit comentarii, un purtător de cuvânt al partidului Fidesz a negat că fostul premier ar fi ordonat confiscarea transportului ucrainean.

În replică, fostul procuror Pál Fürcht, cel care a gestionat dosarul la momentul respectiv, a afirmat public că Viktor Orbán a instruit personal serviciile secrete să intervină împotriva curierilor ucraineni. Fostul anchetator a adăugat că, după ce și-a informat superiorii despre aceste constatări, a fost mustrat și supus unei anchete interne.

Procuratura Generală a respins acuzațiile privind încercarea de a-l reduce la tăcere pe Fürcht. Cu toate acestea, mărturia sa este susținută de un raport de urmărire penală din luna iunie.

În acel document, fostul șef al poliției antitero TEK, János Hajdú, era citat afirmând că decizia arestărilor a fost luată de „persoana care nu putea fi trasă la răspundere în acest caz”, referindu-se la Viktor Orbán. În prezent, Hajdú este acuzat de reținere ilegală și tratament abuziv asupra angajaților băncii, acuzații pe care le neagă.

Avocatul Lóránt Horváth, care îi reprezintă pe cetățenii ucraineni și pe fostul procuror, a precizat că acest dosar este cel mai avansat și are șansele cele mai mari să se finalizeze cu acuzarea formală a lui Orbán, spre deosebire de alte anchete de corupție aflate în faze incipiente.

„Acesta este primul caz care ar putea duce la acuzarea formală a lui Orbán, deoarece investigația este aproape de finalizare, în timp ce celelalte cazuri de corupție în care este implicat sunt mult mai puțin avansate”, a afirmat avocatul.

Ofensiva judiciară se extinde rapid asupra întregului cerc de apropiați ai fostului premier. Parlamentul de la Budapesta a decis ridicarea imunității parlamentare pentru doi foști miniștri din cabinetele Orbán, Miklós Seszták și Balázs Hankó, ambii fiind ulterior reținuți sub acuzații de corupție. De asemenea, mai mulți oameni de afaceri importanți legați de vechea putere au fost ареstați.

Investigațiile îl vizează și pe fostul guvernator al băncii centrale, György Matolcsy, considerat în trecut omul de încredere al lui Orbán, acuzațiile aduse acestuia fiind de abuz în funcție. Fiul acestuia este cercetat separat într-un alt dosar de corupție la banca centrală, amândoi negând orice faptă ilegală.

Analista Orsolya Ráczová, din cadrul Eurasia Group, a subliniat că acumularea unui număr masiv de scandaluri face inevitabilă anchetarea responsabilității personale a lui Viktor Orbán.

„Scandalurile de corupție și diferitele cazuri s-au adunat până la o masă critică atât de mare încât va fi inevitabil să se investigheze responsabilitatea personală a lui Orbán. (Creșterea numărului de cazuri) arată că (Orban) rămâne o prioritate pentru Péter Magyar. Nu se va opri”, a spus Orsolya Ráczová.

La rândul său, actualul prim-ministru a afirmat că se așteaptă ca investigațiile să ducă la acorduri de recunoaștere a vinovăției și la apariția unor noi martori care vor susține acuzațiile împotriva lui Orbán.