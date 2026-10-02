Doliu în lumea rockului. S-a stins o mare voce a heavy metalului. A influențat Metallica, Slayer și Anthrax

Conrad „Cronos” Lant, solistul și basistul formației britanice Venom, a murit la vârsta de 63 de ani. Decesul artistului a fost anunțat pe paginile de socializare ale trupei, iar informația a fost relatată și de presa internațională. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Conrad Lant a fost una dintre figurile centrale ale Venom timp de peste patru decenii. Membrii formației au transmis un mesaj în care au amintit contribuția sa la identitatea și evoluția grupului.

„Timp de peste patru decenii, vocea, basul şi viziunea lui Conrad au stat la baza trupei Venom. El a creat ceva ce a schimbat pentru totdeauna muzica heavy. Venom nu a respectat niciodată regulile. Ei şi-au croit propriul drum. Iar Conrad a fost în centrul tuturor acestor lucruri – intransigent, neînfricat şi inconfundabil”, se arată în comunicatul formației.

Muzicianul s-a născut la Londra, într-o familie de muzicieni, iar în copilărie s-a mutat împreună cu familia în Newcastle. La numai 16 ani a intrat într-o formație numită Guillotine, care avea să devină ulterior Venom.

Inițial a cântat la chitară, apoi a trecut la bas, instrument pe care l-a păstrat pentru restul carierei. Ulterior a preluat și rolul de solist vocal.

Alături de chitaristul Jeff Dunn, cunoscut ca Mantas, și de bateristul Tony Bray, cunoscut ca Abaddon, Cronos a format componența care avea să impună Venom pe scena heavy metal.

Primul album Venom, „Welcome to Hell”, a apărut în 1981 și a inclus piesa „In League With Satan”. Formația s-a remarcat încă de la început atât prin muzică, cât și prin imaginea scenică bazată pe elemente întunecate și provocatoare.

Venom avea să exercite o influență importantă asupra dezvoltării heavy metalului și, în special, asupra thrash metalului. Printre formațiile asupra cărora muzica grupului britanic a avut impact se numără Metallica, Slayer și Anthrax.

Un alt moment important a venit odată cu albumul „Black Metal”. Titlul materialului discografic avea să dea numele subgenului care a fost dezvoltat ulterior, în forme mult mai extreme, de numeroase formații, inclusiv din Scandinavia.

Cronos a colaborat și cu Dave Grohl, fostul baterist Nirvana și liderul Foo Fighters, în cadrul proiectului Probot, lansat în 2004.

În aprilie 1985, Venom a lansat „Possessed”, într-o perioadă în care în Statele Unite creștea presiunea asupra industriei muzicale din cauza versurilor considerate explicite, violente sau cu trimiteri satanice.

Piesa „Possessed” a ajuns pe locul 14 în lista „Filthy 15”, întocmită de Parents Music Resource Center. Pe aceeași listă au fost incluse melodii ale unor artiști precum Prince, Madonna, Judas Priest, Sheena Easton și Cyndi Lauper.

Controversa a adus Venom în atenția unui public mult mai larg. Demersurile PMRC au contribuit ulterior la introducerea etichetelor de avertizare pe anumite materiale discografice.

Formația și-a întrerupt activitatea în 1988, iar Conrad Lant a continuat în anii ’90 cu o carieră solo sub numele Cronos.

Venom s-a reunit ulterior și a revenit cu noi materiale. Formația a mai lansat șapte albume, cel mai recent fiind „Storm the Gates”, apărut în 2018.

Trupa a rămas activă pe scenă și a continuat să susțină concerte și turnee până în vara acestui an.