Doliu în lumea muzicii. S-a stins cel care a lansat carierele lui Whitney Houston și Alicia Keys

Clive Davis, una dintre cele mai influente personalități din industria muzicală americană, a murit la vârsta de 94 de ani. Considerat omul care a descoperit și susținut unele dintre cele mai mari nume ale muzicii moderne, Davis a avut o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii și a influențat profund evoluția industriei de divertisment.

Familia sa a confirmat decesul, iar soția sa, jurnalista Andrea Mitchell, a precizat că acesta a murit în apartamentul său din Manhattan, din cauza complicațiilor provocate de boala Parkinson.

În mesajul transmis după moartea sa, familia a arătat că pentru public Clive Davis a fost o legendă a industriei muzicale, un om a cărui viziune și capacitate de a identifica talente au influențat coloana sonoră a milioane de oameni.

De-a lungul carierei sale, Davis a fost responsabil pentru lansarea sau relansarea unor artiști care au devenit simboluri ale muzicii internaționale. Printre aceștia se numără Janis Joplin, Whitney Houston, Alicia Keys, Carlos Santana, Barry Manilow, Billy Joel, Patti Smith, Lou Reed și trupa Grateful Dead.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost semnarea contractului cu Whitney Houston. Davis a adus-o la casa de discuri Arista când artista era încă adolescentă și a contribuit decisiv la transformarea ei într-unul dintre cele mai mari nume din muzica pop.

Whitney Houston a ajuns să înregistreze numeroase piese clasate pe primul loc și să devină una dintre cele mai bine vândute artiste din istorie. După moartea acesteia, în 2012, Davis scria în memoriile sale că sperase sincer că artista reușise să își depășească problemele personale și să își refacă viața.

Născut la New York, pe 4 aprilie 1932, Clive Davis nu și-a început cariera în muzică. El a intrat în industria discografică în calitate de avocat la Columbia Records, în anul 1960.

În 1967 a devenit președintele companiei și a început să joace un rol esențial în alegerea artiștilor și dezvoltarea catalogului muzical al casei de discuri.

După plecarea sa de la Columbia Records în 1973, a fondat casa de discuri Arista Records, care avea să devină una dintre cele mai importante din lume. Ulterior, a creat și J Records, companie care a avut un succes rapid și care a contribuit la lansarea carierei Aliciei Keys.

Davis a fost apreciat nu doar pentru capacitatea de a descoperi noi talente, ci și pentru abilitatea de a revitaliza carierele unor artiști consacrați.

Un exemplu celebru este albumul „Supernatural” al lui Carlos Santana, lansat în 1999. Proiectul, conceput de Davis, a combinat stilul legendarului chitarist cu artiști ai momentului și a obținut opt premii Grammy, egalând un record al industriei muzicale.

Tot el a avut ideea ca Rod Stewart să înregistreze piese din repertoriul clasic american în seria de albume „The Great American Songbook”, care s-a vândut în milioane de exemplare.

Influența lui Clive Davis nu a fost lipsită de controverse. Criticii i-au reproșat uneori deciziile artistice sau conflictele cu unii interpreți. De asemenea, a fost implicat în dispute publice cu artiști și producători, inclusiv cu Kelly Clarkson și David Foster.

În anii ’70, a părăsit Columbia Records în urma unor acuzații privind administrarea fondurilor companiei. Ulterior, a fost inculpat pentru evaziune fiscală și a acceptat să plătească o amendă de 10.000 de dolari.

Cu toate acestea, cariera sa nu a avut de suferit pe termen lung. Arista Records a devenit una dintre cele mai importante case de discuri din Statele Unite, iar Davis și-a păstrat influența până la vârste înaintate.

În anii 2000, el a fost implicat inclusiv în dezvoltarea carierelor unor câștigători ai emisiunii „American Idol”, contribuind la succesul comercial al unor artiști precum Carrie Underwood și Kelly Clarkson.

Clive Davis a continuat să fie o persoană respectată în industria muzicală și după retragerea din funcțiile executive.

A publicat memorii, a participat la evenimente importante din domeniu și a rămas consultant pentru numeroși artiști și companii. În autobiografia sa publicată în 2013, a confirmat și zvonurile privind bisexualitatea sa, vorbind deschis despre viața personală.

În martie 2026 și-a sărbătorit centenarul, iar până în ultimii ani a continuat să ofere opinii despre economie, politică și industria divertismentului.

Familia sa a transmis că, dincolo de realizările profesionale, Clive Davis a fost un om dedicat familiei și celor apropiați, iar moștenirea sa va continua să influențeze generații întregi de artiști și iubitori ai muzicii.