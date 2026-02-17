Billy Steinberg a devenit celebru pentru versurile unor hituri precum „Like a Virgin”, interpretat de Madonna, care au marcat o întreagă epocă muzicală, notează publicația AFP.
Billy Steinberg a fost inclus și în Songwriters Hall of Fame în 2011
Regretatul compozitor a mai compus pentru Cindy Lauper („True Colors”), Whitney Houston („So Emotional”), dar şi pentru The Pretenders („I’ll Stand by You”), în colaborare cu compozitorul Tom Kelly. De asemenea, Steinberg a colaborat cu cântăreaţa canadiană Céline Dion.
Acesta a fost recompensat cu Grammy în 1996 pentru contribuţia sa la albumul lui Céline Dion „Falling Into You”, desemnat „albumul anului”. Compozitorul a fost inclus și în Songwriters Hall of Fame în 2011.
„Numeroase melodii ale sale au devenit clasice atemporale şi continuă să inspire numeroşi artişti de renume”, a precizat instituția la momentul respectiv.
Steinberg și fiul său au semnat contracte globale de publicare cu Sony Music Publishing
În martie anul trecut, Steinberg și fiul său, compozitorul Ezra Steinberg, au semnat fiecare contracte globale de publicare cu Sony Music Publishing. Aceste contracte reprezintă o extindere a parteneriatului seniorului Steinberg cu Sony, care a început în 1992, iar melodiile tatălui și fiului urmau să fie reunite sub sigla Steinberg Music.
🕊️ „Like A Virgin” songwriter Billy Steinberg dies at 74 after a cancer battle. https://t.co/HdM9ayEf8e pic.twitter.com/eCB2YNUHZs
— TMZ (@TMZ) February 16, 2026
Moartea lui Billy Steinberg marchează pierderea unui compozitor emblematic, al cărui talent a influențat generații întregi și a lăsat o moștenire muzicală care va rămâne vie pentru mulți ani de acum înainte.
Familia lui Steinberg a declarat că versurile sale erau adesea reflecții profund personale
Avocatul lui Steinberg a confirmat pentru BBC că acesta a decedat în Los Angeles în urma unui diagnostic de cancer. Reflectând asupra operei sale, familia lui Steinberg a declarat că „versurile sale erau adesea reflecții profund personale, transformate în imnuri în care milioane de oameni se regăseau”.
„Viața lui Billy Steinberg a fost o dovadă a puterii durabile a unei melodii bine scrise – și a ideii că sinceritatea, atunci când este pusă pe muzică, poate să ne supraviețuiască tuturor”, a transmis familia sa.
Familia sa a menționat că a primit numeroase distincții în industrie de-a lungul carierei sale de patru decenii, inclusiv un premiu Grammy pentru contribuția sa la albumul Falling Into You al Celinei Dion, lansat în 1996.
„Am o carieră profesională de compozitor de 45 de ani și sunt încântat să văd că Ezra îmi împărtășește pasiunea, în momentul în care începem acest nou capitol”, spunea în trecut regretatul compozitor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.