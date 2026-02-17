Billy Steinberg a devenit celebru pentru versurile unor hituri precum „Like a Virgin”, interpretat de Madonna, care au marcat o întreagă epocă muzicală, notează publicația AFP.

Regretatul compozitor a mai compus pentru Cindy Lauper („True Colors”), Whitney Houston („So Emotional”), dar şi pentru The Pretenders („I’ll Stand by You”), în colaborare cu compozitorul Tom Kelly. De asemenea, Steinberg a colaborat cu cântăreaţa canadiană Céline Dion.

Acesta a fost recompensat cu Grammy în 1996 pentru contribuţia sa la albumul lui Céline Dion „Falling Into You”, desemnat „albumul anului”. Compozitorul a fost inclus și în Songwriters Hall of Fame în 2011.

„Numeroase melodii ale sale au devenit clasice atemporale şi continuă să inspire numeroşi artişti de renume”, a precizat instituția la momentul respectiv.

În martie anul trecut, Steinberg și fiul său, compozitorul Ezra Steinberg, au semnat fiecare contracte globale de publicare cu Sony Music Publishing. Aceste contracte reprezintă o extindere a parteneriatului seniorului Steinberg cu Sony, care a început în 1992, iar melodiile tatălui și fiului urmau să fie reunite sub sigla Steinberg Music.

🕊️ „Like A Virgin” songwriter Billy Steinberg dies at 74 after a cancer battle. https://t.co/HdM9ayEf8e pic.twitter.com/eCB2YNUHZs — TMZ (@TMZ) February 16, 2026

Moartea lui Billy Steinberg marchează pierderea unui compozitor emblematic, al cărui talent a influențat generații întregi și a lăsat o moștenire muzicală care va rămâne vie pentru mulți ani de acum înainte.

Avocatul lui Steinberg a confirmat pentru BBC că acesta a decedat în Los Angeles în urma unui diagnostic de cancer. Reflectând asupra operei sale, familia lui Steinberg a declarat că „versurile sale erau adesea reflecții profund personale, transformate în imnuri în care milioane de oameni se regăseau”.

„Viața lui Billy Steinberg a fost o dovadă a puterii durabile a unei melodii bine scrise – și a ideii că sinceritatea, atunci când este pusă pe muzică, poate să ne supraviețuiască tuturor”, a transmis familia sa.

Familia sa a menționat că a primit numeroase distincții în industrie de-a lungul carierei sale de patru decenii.