Familia și trupa Phil Campbell and the Bastard Sons, formată după destrămarea Motörhead în 2015 împreună cu cei trei fii ai săi, au transmis că Phil Campbell a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubit, ale cărui realizări muzicale și amintiri vor rămâne pentru totdeauna.

Născut în orașul Pontypridd, aproape de Cardiff, în 7 mai 1961, Campbell și-a început activitatea muzicală de la o vârstă fragedă, conform Daily Mail. După ce a fondat trupa Persian Risk în 1979, el s-a alăturat Motörhead în 1984, după plecarea chitaristului Brian Robertson. În perioada petrecută alături de trupă, Campbell a contribuit la toate albumele Motörhead, începând cu „Orgasmatron” (1986) și până la „Bad Magic” (2015).

„Mi s-a părut că piesele erau destul de bune, dar, să fiu sincer, eu și Lem nu am fost niciodată cu adevărat mulțumiți de producție la final. ucția era puțin ciudată pentru acea perioadă, nu cred că a funcționat prea bine. Mi-ar plăcea să-l remixez, de fapt, să-l pun pe fiul meu să-l remixeze. Poate că într-o zi vom reuși să facem asta? Dar multor oameni le place albumul, așa că cine sunt eu să spun altceva. Am muncit din greu la el, asta știu”, povestea regretatul chitarist despre „Orgasmatron”, primul său album complet cu Motorhead.

După încheierea activității Motörhead, el a continuat să facă muzică alături de propriii săi fii prin proiectul Phil Campbell and the Bastard Sons, menținând vie energia și stilul caracteristic heavy metal.

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru tată, Philip Anthony Campbell, care s-a stins din viață în liniște noaptea trecută, după o luptă lungă și curajoasă pe care a dus-o la secția de terapie intensivă, în urma unei operații complexe și majore. Phil a fost un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut afectuos sub numele de „Bampi”. A fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm. Moștenirea sa, muzica și amintirile pe care le-a creat alături de atât de mulți oameni vor dăinui pentru totdeauna. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre în acest moment incredibil de dificil”, a transmis trupa Phil Campbell and the Bastard Sons pe Facebook.

Pe parcursul carierei sale, Campbell a fost implicat în proiecte care au adus recunoaștere internațională. Motörhead a câștigat în 2005 primul premiu Grammy pentru Cea mai bună interpretare metal și a fost nominalizată și în alte ocazii, pentru albume și coveruri ale pieselor Metallica.

Phil Campbell rămâne o figură emblematică a muzicii heavy metal, un chitarist apreciat și un muzician a cărui influență va continua să inspire fani și artiști din întreaga lume.