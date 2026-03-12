Este doliu în trupa Holograf după ce basistul formației, Mugurel Vrabete, în vârstă de 70 de ani, a murit. Tragicul anunț a fost făcut pe Facebook.

”Incredibil… Drum lin, Mugurel Vrabrete… primăvara asta începe fără tine… Mulțumim pentru rock…”, arată Robert Tache pe rețeaua de socializare.

Mugurel Vrabete fost o figură centrală a trupei Holograf, alături de care a contribuit la albume de succes și turnee memorabile încă din anii 1980. Talentul său și prezența scenică au făcut din el un reper în industria rock din România.

Înainte de Holograf, acesta a pus bazele grupului de jazz-rock Basorelief, în anii ’70 la Club A, proiect pe care l-a revigorat în 2011. De-a lungul carierei, a colaborat și cu alte formații și artiști, inclusiv trupa Mass din Alba Iulia și diverse proiecte documentate pe Discogs.

Pe lângă rolul de basist, a oferit backing vocals și a fost un compozitor activ al trupei, participând la crearea hiturilor, inclusiv piesele de pe albumul „Banii vorbesc”.

Pe lângă muzică, Vrabete era arhitect de profesie, absolvind în 1982 și contribuind chiar la construcția unui hotel în Alba Iulia. Personalitatea sa carismatică și noblețea sa au fost remarcate de colegi și fani deopotrivă, fiind adesea comemorat pe rețelele sociale de muzicieni precum Radu Groza.

Mugurel Vrabete rămâne o legendă a muzicii românești, lăsând în urmă o moștenire artistică durabilă și amintiri de neuitat pentru fanii Holograf. De asemenea, a lucrat cu alți artiști români, precum Laura Stoica și Mircea Vintilă, atât ca instrumentist, cât și ca producător.

În octombrie 2021, artistul a traversat o perioadă grea după ce a fost infectat cu COVID-19, fiind internat timp de nouă zile înainte de a-și reveni complet.

Colegii săi l-au descris mereu ca pe un om cu o „noblețe rară” și un profesionist plin de carismă.