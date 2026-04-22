Anunțul a fost transmis de reprezentantul lui Dave Mason, care a precizat, în numele familiei, că vestea este primită cu profundă tristețe. Potrivit acestuia, Mason a murit liniștit în locuința sa din Gardnerville, Nevada.

Decesul a fost confirmat și pe contul oficial de Instagram al muzicianului. Mesajul publicat arată că, după ce a pregătit cina împreună cu soția sa, Winifred, artistul s-a așezat să se odihnească, avându-l aproape pe Star, câinele său bichon maltez.

În aceeași postare se menționează că Dave Mason s-a stins în fotoliul său preferat, înconjurat de peisajul din Carson Valley, zonă pe care o iubea foarte mult. Mesajul evocă un final liniștit și demn pentru artistul britanic.

Cei apropiați au transmis că muzicianul lasă o amprentă puternică asupra muzicii și asupra generațiilor care i-au ascultat creațiile, iar moștenirea sa artistică va rămâne vie.

Dave Mason a fost unul dintre fondatorii formației Traffic în anii 1960. După despărțirea de trupă, și-a construit o carieră solo de succes. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Feelin’ Alright?”, „Only You Know and I Know” și „We Just Disagree”.

De-a lungul carierei, artistul a colaborat cu nume importante ale muzicii internaționale, printre care George Harrison, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Paul McCartney and Wings, Michael Jackson și Fleetwood Mac.

În ultimii ani, problemele de sănătate i-au afectat activitatea artistică. În 2024, Dave Mason și-a anulat turneul „Traffic Jam” din cauza unei afecțiuni cardiace grave, medicii recomandându-i să renunțe la concerte. În 2025, muzicianul a anunțat oficial retragerea din turnee, invocând probleme de sănătate persistente.