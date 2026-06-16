Doliu în lumea filmului! Țara a pierdut un mare actor. Românii nu-l vor uita vreodată

Doliu în România! Astăzi se împlinesc 47 de ani de la moartea lui Costache Antoniu, unul dintre cei mai apreciați actori ai teatrului și cinematografiei românești. Dispărut la 16 iunie 1979, artistul este comemorat pentru modul în care a dat viață unor personaje memorabile.

Doliu în lumea filmului! Se împlinesc astăzi 47 de ani de la trecerea la Cele Veșnice a marelui actor Costache Antoniu, una dintre figurile emblematice ale teatrului și cinematografiei românești. Artistul, rămas în memoria publicului pentru rolurile sale de compoziție și pentru contribuția adusă artei dramatice românești, s-a stins din viață la 16 iunie 1979, la București, la vârsta de 79 de ani.

În documentele și biografiile publice nu este consemnată o cauză medicală precisă a decesului. Având în vedere vârsta înaintată și retragerea treptată din prim-planul vieții artistice în ultimii ani ai existenței sale, se consideră că moartea a survenit cel mai probabil din cauze naturale, asociate vârstei.

Costache Antoniu s-a născut la 25 februarie 1900, în comuna Țigănași, județul Iași. A urmat Conservatorul de Artă Dramatică din Iași, pe care l-a absolvit în 1926, la clasa profesorului State Dragomir. Cariera sa artistică s-a întins pe aproape cinci decenii, perioadă în care a activat atât pe scenă și pe ecran, cât și în învățământul de specialitate.

Primele sale apariții au avut loc la Teatrul Național din Iași, după care s-a remarcat pe scena teatrului sibian aflat sub auspiciile „Astrei”. Ulterior, a jucat la Teatrul Popular din București și la Teatrul Național din Craiova, consacrarea venind însă pe scena Teatrului Național din București. Aici a interpretat personaje memorabile din operele lui I.L. Caragiale, Anton Cehov și Mihail Sebastian. Rolul care i-a adus consacrarea definitivă și care l-a transformat într-un reper al teatrului românesc a fost Cetățeanul turmentat din „O scrisoare pierdută”, personaj pe care l-a întruchipat magistral și care a rămas asociat numelui său.

În paralel cu activitatea teatrală, Costache Antoniu a avut o prezență constantă în cinematografia românească. A jucat în filme apreciate precum „O noapte de pomină” (1939), „O scrisoare pierdută” (1954), unde a reluat celebrul rol al Cetățeanului turmentat, „Telegrame” (1960), „Darclée” (1960), „Străinul” (1964), „Pădurea spânzuraților” (1965) și „Neamul Șoimăreștilor” (1965), interpretările sale fiind apreciate deopotrivă de public și de critica de specialitate.

Dincolo de activitatea artistică, Costache Antoniu a avut un rol important în formarea noilor generații de actori. Între 1955 și 1970 a ocupat funcția de rector al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, instituție cunoscută astăzi sub numele de UNATC. De asemenea, a desfășurat și o activitate publică, fiind deputat în Marea Adunare Națională în legislatura 1952–1957.

Pentru contribuția sa excepțională la cultura română, a fost distins cu unele dintre cele mai înalte onoruri ale vremii, printre care titlurile de Artist Emerit și Artist al Poporului, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România” clasa I, precum și Premiul de Stat. La aproape jumătate de secol de la dispariția sa, Costache Antoniu rămâne un nume de referință al scenei și filmului românesc, un artist care și-a pus amprenta asupra istoriei teatrului național.