Michael Pennington, cunoscut fanilor din întreaga lume pentru rolul lui Moff Jerjerrod din „Star Wars: Return of the Jedi”, a murit. A decedat la vârsta de 82 de ani. Actorul s-a stins din viață la Denville Hall, cămin renumit destinat artiștilor britanici.

În „Return of the Jedi”, actorul a interpretat rolul comandantului responsabil cu finalizarea construcției celei de-a doua „Stele a Morții”, aflat sub supravegherea temutului Darth Vader. Pe lângă succesul obținut în Star Wars, Michael Pennington a fost considerat unul dintre cei mai importanți actori de teatru din Marea Britanie, fiind apreciat în special pentru interpretările sale din piesele lui William Shakespeare.

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-a numărat Miriam Margolyes, prietenă apropiată încă din perioada studenției la „University of Cambridge”. Actrița l-a descris drept un om „strălucit, înțelept și de o claritate rară”.

„Sunt nespus de tristă. Să-ți fie amintirea binecuvântată, vechi prieten”, a spus ea printre suspine.

Michael Pennington, născut Michael Vivian Fyfe Pennington la 7 iunie 1943, în Cambridge, a fost un distins actor, regizor și scriitor britanic, a cărui carieră s-a întins pe parcursul a peste șase decenii. Recunoscut la nivel mondial atât pentru interpretările sale shakespeariene, cât și pentru rolul din universul Star Wars, Pennington a devenit una dintre cele mai respectate figuri ale teatrului britanic.

A studiat la Marlborough College, iar mai târziu a urmat cursurile de limba engleză la Trinity College Cambridge. Spre deosebire de mulți dintre colegii săi de generație, nu a urmat o școală de teatru, considerând experiența acumulată pe scena universitară drept o formare echivalentă cu cea oferită de un teatru de repertoriu. Și-a început cariera profesională în 1964, imediat după absolvire, când s-a alăturat prestigioasei Royal Shakespeare Company.

Debutul său pe ecran a avut loc în 1965, într-un rol secundar din miniseria BBC The Wars of the Roses. De-a lungul carierei, a interpretat peste 70 de roluri în teatru, televiziune și film. Pennington a fost considerat unul dintre cei mai mari actori shakespearieni ai generației sale, petrecând peste 20.000 de ore pe scenă în roluri inspirate din opera lui William Shakespeare.

Printre cele mai apreciate interpretări ale sale s-au numărat Hamlet, Regele Lear, Macbeth și Richard al II-lea, rolul lui Hamlet din 1980 fiind considerat de critici unul dintre cele mai remarcabile din istoria modernă a teatrului.

În 1986, actorul a cofondat English Shakespeare Company alături de regizorul Michael Bogdanov, cu scopul de a aduce spectacolele clasice mai aproape de public prin turnee internaționale.

Totodată, Pennington a fost și autorul a peste zece cărți dedicate teatrului și operei shakespeariene, devenind singurul actor de după Harley Granville-Barker invitat să susțină prestigioasa prelegere anuală despre Shakespeare la British Academy.

Deși teatrul i-a definit cariera, Michael Pennington a câștigat o popularitate uriașă în cultura pop prin interpretarea lui Moff Tiaan Jerjerrod în Return of the Jedi. Personajul său era comandantul celei de-a doua „Stele a Morții”, cunoscut pentru scenele tensionate alături de Darth Vader.

Printre alte roluri importante se numără interpretarea politicianului Michael Foot în filmul The Iron Lady, unde a jucat alături de Meryl Streep, laureată cu premiul Oscar pentru acel rol. Actorul a colaborat frecvent cu Judi Dench și soțul acesteia, Michael Williams, în mai multe producții teatrale, inclusiv în „Regele Lear”.

Pennington a apărut și în numeroase producții BBC, precum The Witches of Pendle, Oedipus The King și adaptarea romanului Middlemarch. De asemenea, a interpretat roluri importante în seriale precum The Tudors și The Return of Sherlock Holmes, unde l-a jucat pe celebrul detectiv Sherlock Holmes.

Ultimul său rol creditat a venit în 2022, când și-a împrumutat vocea personajului The Trust în cinci episoade ale serialului SF Raised by Wolves.