Doliu în lumea teatrului românesc. O mare actriță s-a stins din viață. UNITER: O voce sinceră, puternică și discretă

Dana Tapalagă a murit duminică, 19 iulie 2026, la vârsta de 57 de ani, vestea fiind confirmată luni de Uniunea Teatrală din România (UNITER). Actrița Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani era apreciată pentru activitatea sa în teatru, film și dublaj. De-a lungul ultimilor ani, artista a continuat să joace în ciuda problemelor grave de sănătate, după o luptă îndelungată cu cancerul.

Dana Tapalagă a fost evocată de Uniunea Teatrală din România printr-un mesaj amplu, publicat după anunțarea decesului artistei. Instituția a subliniat contribuția acesteia la viața teatrală și cinematografică românească, precum și devotamentul cu care și-a desfășurat întreaga carieră pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani.

„Actriţă a Teatrului ‘Mihai Eminescu’ din Botoşani, Dana Tapalagă (21 decembrie 1968 – 19 iulie 2026) a fost o voce sinceră, pe cât de puternică, pe atât de discretă în spaţiul teatral şi cinematografic românesc. Devotată scenei botoşănene pe care a slujit-o cu sârg şi pasiune, Dana Tapalagă nu s-a pierdut pe sine. A rămas un om bun, blând şi recunoscător pentru frumosul pe care viaţa i l-a oferit. În ciuda piedicilor, Dana Tapalagă nu s-a plâns. A fost un om dârz care a trăit demn şi asumat. Dumnezeu s-o odihnească!”, a transmis UNITER.

În mesajul publicat, organizația a descris-o pe actriță drept una dintre acele prezențe artistice care au impresionat prin discreție, profesionalism și consecvență, evidențiind atât calitățile sale umane, cât și respectul pe care l-a câștigat în lumea teatrului românesc.

Actrița purta încă din anul 2014 o luptă dificilă cu cancerul, însă a continuat să urce pe scenă ori de câte ori starea de sănătate i-a permis. De-a lungul acestei perioade, colegii de breaslă și apropiații au organizat campanii de strângere de fonduri pentru a o sprijini în acoperirea costurilor tratamentelor necesare.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, în ultima perioadă Dana Tapalagă a fost internată la Spitalul Universitar de Urgență București. În cele din urmă, artista a pierdut lupta cu boala.

Pe lângă activitatea desfășurată pe scena teatrului, Dana Tapalagă a avut o carieră diversă, implicându-se în proiecte cinematografice și în dublajul de documentare, filme și producții de animație. Publicul larg a cunoscut-o și datorită rolului interpretat în filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu și premiat la Festivalul de Film de la Cannes.

Vestea morții actriței a fost făcută publică duminică de regizorul Adrian Roman, care i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„«Să ții minte că și atunci când nu o să mai fiu, te voi iubi». Dana a plecat. În seara asta. Sfârșitul nu-i aici, nu-i așa, Dana?”, a transmis Adrian Roman, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Dispariția actriței a provocat numeroase reacții de regret în lumea artistică, unde Dana Tapalagă era apreciată pentru talentul, discreția și devotamentul cu care și-a construit parcursul profesional.