România a pierdut o stea! Ea este actrița pe care românii și-ar fi dorit-o nemuritoare. Telespectatorii încă o plâng

A fost una dintre puținele actrițe care au reușit să impresioneze deopotrivă publicul din România și marile festivaluri internaționale. La cinci ani de la dispariția Luminiței Gheorghiu, filmele și personajele sale rămân repere ale cinematografiei românești, iar moștenirea artistică pe care a lăsat-o continuă să inspire generații întregi.

Astăzi, 4 iulie, se împlinesc cinci ani de la dispariția actriței Luminița Gheorghiu, una dintre cele mai valoroase și autentice prezențe ale teatrului și cinematografiei românești. Prin naturalețea, profunzimea și forța interpretărilor sale, artista a marcat atât cinematografia clasică românească, cât și generația Noului Val, devenind un reper al filmului românesc pe plan internațional.

Luminița Gheorghiu s-a stins din viață la data de 4 iulie 2021, la București. A murit la vârsta de 71 de ani, în urma unor cauze naturale, după o perioadă îndelungată în care se retrăsese din viața publică. Vestea morții sale a provocat un val de emoție în lumea artistică, fiind omagiată de critici, regizori, colegi de breaslă și de public, care i-au recunoscut contribuția esențială la dezvoltarea cinematografiei românești.

Născută la 1 septembrie 1949, în București, Luminița Gheorghiu a absolvit în 1972 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”. A studiat sub îndrumarea profesorului și regizorului Ion Cojar, unul dintre cei mai importanți pedagogi ai teatrului românesc, a cărui metodă de lucru i-a influențat decisiv stilul actoricesc realist și lipsit de artificii, devenit ulterior marca sa distinctivă.

De-a lungul carierei, actrița a avut o activitate remarcabilă pe scena teatrelor din Botoșani și Piatra Neamț, iar între 1976 și 2003 a făcut parte din trupa Teatrului Bulandra din București. Consacrarea în cinematografia românească a venit odată cu rolul Catrinei Moromete din filmul „Moromeții” (1987), regizat de Stere Gulea, interpretare care i-a adus aprecierea publicului și a criticilor.

Recunoașterea internațională a venit însă odată cu afirmarea Noului Val Românesc. În 2005, a interpretat rolul asistentei Mioara Avram în filmul „Moartea domnului Lăzărescu”, regizat de Cristi Puiu, prestație care i-a adus, în 2007, premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar acordat de Asociația Criticilor de Film din Los Angeles, una dintre cele mai importante distincții obținute de un actor român peste hotare.

Apogeul carierei sale a fost atins în 2013, prin interpretarea Corneliei Keneres din filmul „Poziția copilului”, în regia lui Călin Peter Netzer. Rolul mamei dispuse să facă orice pentru a-și proteja fiul i-a adus Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal, premiul Bayard d’Or la Festivalul de Film de la Namur și o nominalizare la Premiile Academiei Europene de Film, alături de nume importante ale cinematografiei internaționale, precum Keira Knightley și Naomi Watts. Tot în acel an, „Poziția copilului” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, devenind unul dintre cele mai premiate filme românești.