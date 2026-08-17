Doliu uriaș în lumea filmului de la Hollywood. O actriță cunoscută în întreaga lume a murit la doar 36 de ani
SURSAA FOTO: Dreamstime - Doliu, deces
Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută publicului internațional pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit la vârsta de 36 de ani. Decesul actriței a fost confirmat duminică, 16 august, de reprezentantul său, după ce informația a fost relatată de ABC News. Cauza morții nu a fost făcută publică.
Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. Familia actriței a cerut să-i fie respectată intimitatea
Hayden Panettiere a murit după o carieră de trei decenii în industria cinematografică și de televiziune, începută pe când era copil și continuată cu roluri care au transformat-o într-unul dintre chipurile cunoscute ale televiziunii americane. Tatăl actriței, Skip Panettiere, a confirmat dispariția acesteia într-o declarație transmisă presei.
„Cu profundă tristețe anunțăm tragica dispariție a iubitei noastre Hayden”, a transmis tatăl actriței, Skip Panettiere, într-o declarație oferită presei.
Acesta a descris-o drept „o lumină incredibilă și o forță a naturii”, care a adus dragoste și bucurie atât celor care au cunoscut-o, cât și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane. Familia actriței a solicitat respectarea vieții private în perioada de doliu.
Până în acest moment, circumstanțele în care a survenit decesul și cauza morții nu au fost anunțate public.
Rolul din „Heroes” a transformat-o pe Hayden Panettiere într-o vedetă internațională
Cariera lui Hayden Panettiere în industria divertismentului a început încă din copilărie, iar notorietatea internațională a venit odată cu interpretarea personajului Claire Bennet în serialul „Heroes”. Actrița juca rolul unei adolescente majorete care descoperă că are capacitatea de a se vindeca, personajul devenind esențial pentru povestea producției.
Un alt rol definitoriu al carierei sale a fost Juliette Barnes din serialul dramatic „Nashville”. Panettiere a interpretat o tânără vedetă a muzicii country, iar prestația sa i-a adus două nominalizări la Globurile de Aur.
Hayden Panettiere a revenit în franciza „Scream” după mai bine de un deceniu
Hayden Panettiere a avut o prezență importantă și pe marele ecran, unde unul dintre personajele sale cunoscute a fost Kirby Reed din „Scream 4”, film lansat în 2011. Actrița a revenit ulterior în același rol în „Scream VI”.
Filmografia sa a inclus și producții precum „Remember the Titans”, „I Love You, Beth Cooper”, „Raising Helen” și „Ice Princess”. Cariera sa în divertisment începuse însă cu mult înainte de aceste apariții, Panettiere lucrând în reclame și în producții de televiziune încă de la o vârstă foarte mică.
Actrița a vorbit public despre dependență și depresia postpartum
În ultimii ani, Hayden Panettiere a discutat deschis despre perioadele dificile din viața personală, inclusiv despre dependență, recuperare și depresia postpartum. Actrița relatase anterior că problemele provocate de consumul de alcool ajunseseră să îi afecteze grav sănătatea și că fusese spitalizată.
Experiențele personale au devenit și o parte importantă a discursului său public, Panettiere vorbind despre recuperare și despre dificultățile întâmpinate după ce a devenit mamă. Unele dintre temele abordate în „Nashville”, între care dependența și depresia postpartum, s-au intersectat cu experiențe pe care actrița le-a traversat în propria viață.
Memoriile publicate în 2026 au dezvăluit partea nevăzută a vieții sale
Cu doar câteva luni înainte de moarte, Hayden Panettiere și-a publicat memoriile „This Is Me: A Reckoning”, volum lansat pe 19 mai 2026. Cartea prezintă experiențele sale din perioada copilăriei petrecute în lumina reflectoarelor și abordează dependența și recuperarea, depresia postpartum, trauma, abuzul domestic și pierderile care i-au marcat viața.
Volumul oferă totodată perspectiva actriței asupra presiunii exercitate asupra tinerilor interpreți de industria divertismentului și asupra modului în care viața sa privată a devenit, de-a lungul anilor, subiect de presă. Memoriile au devenit bestseller New York Times și USA Today după apariție.
Hayden Panettiere avea o fiică împreună cu Wladimir Klitschko
Dincolo de cariera construită în televiziune și cinematografie, Hayden Panettiere era mama unei fete, Kaya, născută în 2014 din relația sa cu fostul campion mondial ucrainean la box Wladimir Klitschko. Actrița abordase în ultimii ani și această parte a vieții sale, inclusiv în memoriile publicate în 2026.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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