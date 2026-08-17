Doliu uriaș în lumea filmului de la Hollywood. O actriță cunoscută în întreaga lume a murit la doar 36 de ani

Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută publicului internațional pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit la vârsta de 36 de ani. Decesul actriței a fost confirmat duminică, 16 august, de reprezentantul său, după ce informația a fost relatată de ABC News. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Hayden Panettiere a murit după o carieră de trei decenii în industria cinematografică și de televiziune, începută pe când era copil și continuată cu roluri care au transformat-o într-unul dintre chipurile cunoscute ale televiziunii americane. Tatăl actriței, Skip Panettiere, a confirmat dispariția acesteia într-o declarație transmisă presei.

„Cu profundă tristețe anunțăm tragica dispariție a iubitei noastre Hayden”, a transmis tatăl actriței, Skip Panettiere, într-o declarație oferită presei.

Acesta a descris-o drept „o lumină incredibilă și o forță a naturii”, care a adus dragoste și bucurie atât celor care au cunoscut-o, cât și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane. Familia actriței a solicitat respectarea vieții private în perioada de doliu.

Până în acest moment, circumstanțele în care a survenit decesul și cauza morții nu au fost anunțate public.

Cariera lui Hayden Panettiere în industria divertismentului a început încă din copilărie, iar notorietatea internațională a venit odată cu interpretarea personajului Claire Bennet în serialul „Heroes”. Actrița juca rolul unei adolescente majorete care descoperă că are capacitatea de a se vindeca, personajul devenind esențial pentru povestea producției.

Un alt rol definitoriu al carierei sale a fost Juliette Barnes din serialul dramatic „Nashville”. Panettiere a interpretat o tânără vedetă a muzicii country, iar prestația sa i-a adus două nominalizări la Globurile de Aur.

Hayden Panettiere a avut o prezență importantă și pe marele ecran, unde unul dintre personajele sale cunoscute a fost Kirby Reed din „Scream 4”, film lansat în 2011. Actrița a revenit ulterior în același rol în „Scream VI”.

Filmografia sa a inclus și producții precum „Remember the Titans”, „I Love You, Beth Cooper”, „Raising Helen” și „Ice Princess”. Cariera sa în divertisment începuse însă cu mult înainte de aceste apariții, Panettiere lucrând în reclame și în producții de televiziune încă de la o vârstă foarte mică.

În ultimii ani, Hayden Panettiere a discutat deschis despre perioadele dificile din viața personală, inclusiv despre dependență, recuperare și depresia postpartum. Actrița relatase anterior că problemele provocate de consumul de alcool ajunseseră să îi afecteze grav sănătatea și că fusese spitalizată.

Experiențele personale au devenit și o parte importantă a discursului său public, Panettiere vorbind despre recuperare și despre dificultățile întâmpinate după ce a devenit mamă. Unele dintre temele abordate în „Nashville”, între care dependența și depresia postpartum, s-au intersectat cu experiențe pe care actrița le-a traversat în propria viață.

Cu doar câteva luni înainte de moarte, Hayden Panettiere și-a publicat memoriile „This Is Me: A Reckoning”, volum lansat pe 19 mai 2026. Cartea prezintă experiențele sale din perioada copilăriei petrecute în lumina reflectoarelor și abordează dependența și recuperarea, depresia postpartum, trauma, abuzul domestic și pierderile care i-au marcat viața.

Volumul oferă totodată perspectiva actriței asupra presiunii exercitate asupra tinerilor interpreți de industria divertismentului și asupra modului în care viața sa privată a devenit, de-a lungul anilor, subiect de presă. Memoriile au devenit bestseller New York Times și USA Today după apariție.

Dincolo de cariera construită în televiziune și cinematografie, Hayden Panettiere era mama unei fete, Kaya, născută în 2014 din relația sa cu fostul campion mondial ucrainean la box Wladimir Klitschko. Actrița abordase în ultimii ani și această parte a vieții sale, inclusiv în memoriile publicate în 2026.