Din ce cauză a murit Hayden Panettiere? Medicul legist a dezvăluit cauza decesului actriței americane
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Din ce cauză a murit Hayden Panettiere? Vedeta s-a stins din viață la data de 16 august 2026, însă medicul legist a dezvăluit cauza decesului ei abia marți, 22 septembrie 2026.
Doliu în cinematografie: actrița americană Hayden Panettiere s-a stins din viață
Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit la data de 16 august 2026, la doar 36 de ani, după ce a consumat un amestec de medicamente, inclusiv fentanil. Informația a fost anunțată marți, 22 septembrie 2026, de un medic legist din SUA.
Biroul de Medicină Legală implicat în anchetă a precizat că autopsia nu a evidențiat urme de traumatism și a stabilit că decesul a fost accidental. Potrivit analizelor, cauza morții a fost ingestia de fentanil, în combinație cu o versiune generică a medicamentului Xanax, un relaxant muscular și un medicament antipsihotic.
În acest caz a fost deschisă o anchetă, care se va concentra în continuare asupra modului în care actrița a intrat în posesia medicamentelor.
Cine a fost Hayden Panettiere?
Hayden Lesley Panettiere s-a născut pe 21 august 1989, în Palisades, New York, SUA. A crescut într-o familie cu legături în lumea artistică. Mama ei a fost actriță de telenovele, în timp ce tatăl său a fost căpitan în Departamentul de Pompieri din New York.
Cariera începută încă din copilărie i-a influențat și parcursul școlar. Hayden Panettiere a urmat cursurile școlilor publice din New York, inclusiv South Orangetown Middle School, până în clasa a IX-a. Pe măsură ce programul filmărilor a devenit tot mai aglomerat, părinții au decis să o retragă de la școala publică. Actrița și-a continuat studiile acasă, cu ajutorul unor tutori privați, până la terminarea liceului. Ulterior, nu a urmat studii superioare, alegând să se dedice în totalitate actoriei.
Hayden Panettiere a intrat în lumea showbizului încă de când era bebeluș. A apărut în primele reclame la doar 11 luni, iar la vârsta de 4-5 ani a primit roluri recurente în telenovele americane precum „One Life to Live” și „Guiding Light”.
Unul dintre primele sale succese importante a venit în 1998, când și-a împrumutat vocea personajului Princess Dot din animația Pixar „A Bug’s Life”. Ulterior, s-a remarcat în producții precum drama sportivă „Remember the Titans”, din 2000, în care a jucat alături de Denzel Washington, precum și în filmele Disney „Raising Helen”, lansat în 2004, și „Ice Princess”, din 2005.
Faima internațională a venit în 2006, când Hayden Panettiere a primit rolul Claire Bennet în serialul SF „Heroes”, difuzat între 2006 și 2010. Personajul său, o majoretă cu puteri de regenerare celulară, a transformat-o într-o figură cunoscută a culturii pop și a fost asociat cu celebra replică „Save the cheerleader, save the world”.
Între 2012 și 2018, actrița a interpretat-o pe Juliette Barnes în serialul muzical „Nashville”, rol prin care și-a pus în valoare și calitățile vocale. Pentru această interpretare, a primit două nominalizări la Globurile de Aur.
Panettiere s-a făcut remarcată și în genul horror, interpretând personajul Kirby Reed în franciza „Scream”. A jucat acest rol în „Scream 4”, lansat în 2011, și a revenit în „Scream VI”, în 2023.
În volumul său de memorii, publicat în luna mai în limba engleză sub titlul „This Is Me: A Reckoning”, actrița americană a vorbit despre perioada în care a fost copil-vedetă, despre presiunile pe care le-a resimțit și despre experiența dependenței. Ea a povestit, de asemenea, despre conflictul cu mama sa, care i-a gestionat cariera în trecut.
În 2014, Hayden Panettiere a devenit mamă, după ce a născut o fetiță din relația cu pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko. Într-unul dintre ultimele sale interviuri, acordat revistei Mome, actrița a dezvăluit că nașterea, pe care a descris-o drept extrem de dureroasă, a dus-o într-o stare de depresie și a determinat-o să se refugieze în alcool.
Ulterior, Hayden Panettiere i-a încredințat custodia fiicei sale tatălui acesteia.
„Treceam printr-o perioadă foarte dificilă. Ştiam că trebuia să o pun pe ea pe primul loc, pentru a putea primi ajutorul de care aveam nevoie şi a deveni mama de care ea avea nevoie”, a povestit actrița în acel interviu.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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