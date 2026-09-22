Din ce cauză a murit Hayden Panettiere? Medicul legist a dezvăluit cauza decesului actriței americane

Din ce cauză a murit Hayden Panettiere? Vedeta s-a stins din viață la data de 16 august 2026, însă medicul legist a dezvăluit cauza decesului ei abia marți, 22 septembrie 2026.

Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit la data de 16 august 2026, la doar 36 de ani, după ce a consumat un amestec de medicamente, inclusiv fentanil. Informația a fost anunțată marți, 22 septembrie 2026, de un medic legist din SUA.

Biroul de Medicină Legală implicat în anchetă a precizat că autopsia nu a evidențiat urme de traumatism și a stabilit că decesul a fost accidental. Potrivit analizelor, cauza morții a fost ingestia de fentanil, în combinație cu o versiune generică a medicamentului Xanax, un relaxant muscular și un medicament antipsihotic.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, care se va concentra în continuare asupra modului în care actrița a intrat în posesia medicamentelor.

Hayden Lesley Panettiere s-a născut pe 21 august 1989, în Palisades, New York, SUA. A crescut într-o familie cu legături în lumea artistică. Mama ei a fost actriță de telenovele, în timp ce tatăl său a fost căpitan în Departamentul de Pompieri din New York.

Cariera începută încă din copilărie i-a influențat și parcursul școlar. Hayden Panettiere a urmat cursurile școlilor publice din New York, inclusiv South Orangetown Middle School, până în clasa a IX-a. Pe măsură ce programul filmărilor a devenit tot mai aglomerat, părinții au decis să o retragă de la școala publică. Actrița și-a continuat studiile acasă, cu ajutorul unor tutori privați, până la terminarea liceului. Ulterior, nu a urmat studii superioare, alegând să se dedice în totalitate actoriei.

Hayden Panettiere a intrat în lumea showbizului încă de când era bebeluș. A apărut în primele reclame la doar 11 luni, iar la vârsta de 4-5 ani a primit roluri recurente în telenovele americane precum „One Life to Live” și „Guiding Light”.

Unul dintre primele sale succese importante a venit în 1998, când și-a împrumutat vocea personajului Princess Dot din animația Pixar „A Bug’s Life”. Ulterior, s-a remarcat în producții precum drama sportivă „Remember the Titans”, din 2000, în care a jucat alături de Denzel Washington, precum și în filmele Disney „Raising Helen”, lansat în 2004, și „Ice Princess”, din 2005.

Faima internațională a venit în 2006, când Hayden Panettiere a primit rolul Claire Bennet în serialul SF „Heroes”, difuzat între 2006 și 2010. Personajul său, o majoretă cu puteri de regenerare celulară, a transformat-o într-o figură cunoscută a culturii pop și a fost asociat cu celebra replică „Save the cheerleader, save the world”.

Între 2012 și 2018, actrița a interpretat-o pe Juliette Barnes în serialul muzical „Nashville”, rol prin care și-a pus în valoare și calitățile vocale. Pentru această interpretare, a primit două nominalizări la Globurile de Aur.

Panettiere s-a făcut remarcată și în genul horror, interpretând personajul Kirby Reed în franciza „Scream”. A jucat acest rol în „Scream 4”, lansat în 2011, și a revenit în „Scream VI”, în 2023.

În volumul său de memorii, publicat în luna mai în limba engleză sub titlul „This Is Me: A Reckoning”, actrița americană a vorbit despre perioada în care a fost copil-vedetă, despre presiunile pe care le-a resimțit și despre experiența dependenței. Ea a povestit, de asemenea, despre conflictul cu mama sa, care i-a gestionat cariera în trecut.

În 2014, Hayden Panettiere a devenit mamă, după ce a născut o fetiță din relația cu pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko. Într-unul dintre ultimele sale interviuri, acordat revistei Mome, actrița a dezvăluit că nașterea, pe care a descris-o drept extrem de dureroasă, a dus-o într-o stare de depresie și a determinat-o să se refugieze în alcool.

Ulterior, Hayden Panettiere i-a încredințat custodia fiicei sale tatălui acesteia.