Doliu la Disney Channel: Carla Jeffery, actrița din seria „Zombies”, s-a stins din viață

O veste tragică zguduie lumea Disney Channel. Carla Jeffery, actrița devenită cunoscută în întreaga lume pentru rolul majoretei Bree din seria „Zombies”, a murit. Anunțul dispariției sale a stârnit un val de reacții emoționante din partea familiei, colegilor și fanilor.

Carla Jeffery, actrița cunoscută în special pentru rolul majoretei Bree din seria „Zombies”, produsă de Disney Channel, a murit. S-a stins din viață la vârsta de 33 de ani. Decesul actriței a survenit la 1 septembrie 2026. Vestea a fost făcută publică abia miercuri seara, 3 septembrie 2026, printr-un mesaj transmis pe contul său de Instagram.

Anunțul a fost făcut de managerul actriței, Carla Alexander. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Alexander a transmis că Jeffery s-a alăturat Alexanders Talent Management încă de la vârsta de 12 ani și că, timp de peste două decenii, a avut ocazia să o vadă transformându-se într-o femeie plină de viață și talent. Managerul a descris-o drept o persoană al cărei zâmbet putea însenina orice încăpere și a subliniat că Jeffery devenise mai mult decât o clientă, fiind considerată parte a familiei.

Mesajul prin care a fost anunțat decesul a solicitat respectarea intimității familiei și a celor apropiați ai actriței.

La rândul său, Disney Entertainment Television a transmis condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor de distribuție și colaboratorilor Carlei Jeffery, precum și fanilor care au urmărit-o de-a lungul carierei. Reprezentanții companiei au apreciat că talentul, căldura și energia actriței au avut un impact puternic asupra celor care au lucrat cu ea și asupra publicului.

Colegii din distribuția seriei „Zombies” i-au adus rapid omagii pe rețelele sociale. Chandler Kinney, care a interpretat-o pe Willa, a mărturisit că vestea morții lui Jeffery i se pare ireală și a descris-o drept o persoană luminoasă, exprimându-și recunoștința pentru faptul că a cunoscut-o.

Milo Manheim, interpretul personajului Zed, a publicat fotografii și videoclipuri alături de Jeffery și i-a transmis un mesaj de dragoste, descriind-o drept una dintre cele mai dulci, bune și iubitoare persoane pe care le-a cunoscut.

Trevor Tordjman, care l-a interpretat pe Bucky Buchanan, a transmis, de asemenea, un mesaj de adio. Actorul a spus că Jeffery va fi profund regretată și că nu va uita niciodată energia ei, considerând-o o persoană cu adevărat unică.

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Carla Jeffery a intrat în lumea artistică de la o vârstă foarte fragedă, devenind clienta agenției Alexanders Talent Management când avea doar 12 ani. Managerul său, Carla Alexander, a însoțit-o astfel pe actriță în cea mai mare parte a vieții sale profesionale și a vorbit despre relația apropiată pe care au construit-o de-a lungul anilor.

Jeffery a fost apropiată și de fratele său, Carlon Jeffery, care este, la rândul său, actor. După anunțul morții surorii sale, acesta a publicat pe internet o fotografie cu Carla și a descris-o ca pe o persoană care reprezenta o adevărată lumină. El a transmis că aceasta a fost cea mai bună soră pe care și-ar fi putut-o dori și că speră ca legătura dintre ei să rămână puternică și dincolo de această viață.

Mesajele foștilor colegi și ale familiei au conturat imaginea unei persoane apreciate nu doar pentru talentul său artistic, ci și pentru energia, umorul, generozitatea și căldura pe care le manifesta în relațiile cu cei din jur.

Carla Jeffery și-a construit cariera încă din copilărie, obținând roluri în mai multe producții de televiziune destinate publicului tânăr. Potrivit informațiilor de pe pagina sa de IMDb, actrița a apărut în seriale difuzate de Disney Channel și Nickelodeon, printre care „iCarly”, „Good Luck Charlie” și „Shake It Up”.

Jeffery a avut, de asemenea, o apariție în 10 episoade ale serialului „Curb Your Enthusiasm”, consolidându-și experiența în producții de televiziune.

Rolul care i-a adus însă cea mai mare notorietate a fost cel al majoretei Bree din seria „Zombies”. Actrița a obținut rolul în primul film al francizei, lansat în 2018, și a revenit în „Zombies 2” și „Zombies 3”.

Jeffery și-a împrumutat, de asemenea, vocea personajului Bree în producția animată „Zombies: The Re-Animated Series”. Prin acest rol, actrița a devenit cunoscută unui public internațional și a rămas asociată cu una dintre francizele populare ale Disney Channel.

Moartea sa la doar 33 de ani a provocat reacții emoționante în rândul colegilor și fanilor, care au rememorat talentul și energia pe care actrița le-a adus producțiilor în care a jucat.