Salariile și pensiile ar putea fi indexate în 2027. Șeful Consiliului Fiscal: „Nu este nevoie să crești taxe și impozite”

După doi ani de măsuri fiscale și înghețări ale veniturilor, anul 2027 ar putea aduce schimbări importante pentru români. Șeful Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, vede posibilă reducerea deficitului fără noi taxe, dar și indexarea pensiilor și salariilor. În plus, economia ar putea reveni pe creștere, susținută de consum și fondurile europene încă disponibile.

România poate ajunge în 2027 la un deficit bugetar de 5,8% din PIB fără noi majorări de taxe și fără o nouă înghețare a pensiilor și salariilor, consideră Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Invitat la Antena 3 CNN, el a explicat că ajustarea bugetară poate continua dacă statul controlează ritmul de creștere a cheltuielilor și aplică o indexare rațională a veniturilor.

România trebuie să reducă deficitul bugetar în 2027, în condițiile în care presiunea asupra finanțelor publice rămâne ridicată. Pe lângă ținta de 5,8% din PIB negociată cu Comisia Europeană, Guvernul trebuie să asigure fonduri pentru investițiile care nu mai pot fi finanțate prin PNRR, dar și pentru alte obligații de plată.

Întrebat despre posibilitatea ca România să solicite Comisiei Europene o „pauză” în procesul de reducere a deficitului, variantă avansată de Tánczos Barna, Dăianu a respins ideea unei astfel de soluții negociate pur și simplu cu Bruxelles-ul. Președintele Consiliului Fiscal a explicat că problema este legată și de modul în care piețele financiare reacționează la situația fiscală a României.

Dăianu a subliniat că România își finanțează deficitul și își refinanțează datoria publică atât de pe piața internă, cât și de pe piețele externe. În acest context, deciziile investitorilor, ale băncilor și ale agențiilor de rating au o importanță majoră, iar acestea nu se raportează exclusiv la poziția Comisiei Europene.

Președintele Consiliului Fiscal consideră că ținta de deficit de 5,8% din PIB este realizabilă și că România nu are nevoie de noi majorări de taxe pentru a o atinge. El a atras însă atenția asupra necesității adoptării unei legi a salarizării unitare, pe care o consideră esențială pentru controlul cheltuielilor publice.

Potrivit lui, România are nevoie de reguli clare și predictibile în privința salarizării din sectorul public. În lipsa unui acord bazat pe consens privind salarizarea unitară, ar fi dificil de anticipat evoluția cheltuielilor bugetare, în condițiile în care și Comisia Europeană insistă asupra acestei reforme.

În opinia sa, dacă problema salarizării este rezolvată, iar ritmul de creștere a cheltuielilor este menținut sub control, România ar putea atinge ținta de 5,8% din PIB fără taxe și impozite suplimentare.

Mai mult, Dăianu consideră că deficitul ar putea coborî chiar sub nivelul stabilit pentru 2027, dacă evoluția veniturilor bugetare se menține favorabilă. El a remarcat că încasările fiscale au avut rezultate bune, inclusiv cele din TVA, și a estimat că această evoluție ar putea continua.

„Eu cred că se poate coborî sub 5,8. Știți de ce? Pentru că am avut rezultate bune în ceea ce privește veniturile fiscale. Deci încasările și de la TVA, și în general încasările la veniturile fiscale au fost bune. Cred că va continua această evoluție”, a declarat oficialul român.

Dăianu consideră că România nu va avea nevoie de o nouă înghețare a salariilor și pensiilor în 2027, după măsurile aplicate în 2025 și 2026. El a explicat că, deși România continuă să aibă cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, PIB-ul nominal va înregistra în continuare o creștere importantă.

În acest context, salariile și pensiile ar putea fi indexate în 2027, cu condiția ca ritmul de creștere a acestor cheltuieli să nu depășească ritmul de creștere a PIB-ului nominal. Conform spuselor sale, o astfel de abordare ar permite continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară fără blocarea veniturilor populației.

Ministerul Finanțelor analizează deja mai multe scenarii privind indexarea veniturilor. Dăianu consideră că aceasta trebuie stabilită la un nivel care să permită României să își respecte obiectivul de reducere a deficitului bugetar la 5,8% din PIB în 2027.

Președintele Consiliului Fiscal a respins și ideea unor noi majorări de taxe și impozite anul viitor. În opinia sa, România poate continua consolidarea fiscal-bugetară fără să recurgă la astfel de măsuri, dacă indexarea salariilor și pensiilor este făcută într-un mod prudent, iar cheltuielile sunt menținute sub control.

Dăianu consideră că o nouă înghețare a veniturilor în 2027 ar fi dificil de justificat după măsurile aplicate în ultimii doi ani. El a subliniat că soluția pentru anul viitor ar trebui să fie o indexare rațională a salariilor și pensiilor, astfel încât creșterea acestora să rămână compatibilă cu obiectivul de reducere a deficitului bugetar.

În aceste condiții, România ar putea evita atât o nouă înghețare a salariilor și pensiilor, cât și introducerea unor noi taxe și impozite, cu condiția ca politica fiscală să fie gestionată astfel încât majorarea cheltuielilor să rămână în limite sustenabile.

„Nu cred că sunt oameni realiști care ar pleda pentru o înghețare a salariilor și pensiilor și în 2027. (…) Trebuie să treci pe altă planetă ca să te gândești că vei îngheța și în 2027 salarii și pensii. Ce trebuie să faci este însă să ai o indexare rațională, astfel încât să poți să continui consolidarea fiscal-bugetară în 2027. Nu este nevoie să crești taxe și impozite”, a adăugat Dăianu.

Întrebat când ar putea românii să înceapă să simtă o îmbunătățire a situației economice, Dăianu a indicat anul 2027. El estimează că economia României ar putea înregistra atunci o creștere de aproximativ 2% din PIB, existând posibilitatea ca avansul să fie chiar mai mare.

Potrivit lui, încheierea PNRR nu va însemna că România rămâne fără surse de finanțare europeană. Țara va avea în continuare acces la alte fonduri europene, care ar putea susține investițiile și activitatea economică.

În același timp, indexarea salariilor și pensiilor ar putea contribui la susținerea consumului și a cererii interne. Președintele Consiliului Fiscal consideră că această indexare este necesară, însă trebuie realizată într-un mod prudent, astfel încât majorarea veniturilor populației să nu afecteze procesul de consolidare fiscal-bugetară.