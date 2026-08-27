Peter Magyar anunță o schimbare pentru pensionarii din Ungaria. Pensia minimă va crește semnificativ de la 1 ianuarie 2027

Guvernul Ungariei va majora pensia minimă pentru limită de vârstă la 120.000 de forinți pe lună, începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat joi premierul Peter Magyar, într-o postare publicată pe Facebook.

În prezent, pensia minimă legală din Ungaria este de 28.500 de forinți pe lună, echivalentul a aproximativ 91,55 de dolari. Prin majorarea anunțată, valoarea acesteia va ajunge la 120.000 de forinți lunar de la începutul anului 2027, potrivit informațiilor publicate de Peter Magyar pe Facebook.

„Guvernul TISZA a luat ieri o decizie extrem de importantă. Începând cu 1 ianuarie 2027, conform angajamentului nostru, vom majora cuantumul minim al pensiei de bătrânețe la 120.000 de forinți. Astfel, pensia a câteva sute de mii de concetățeni în vârstă va crește semnificativ, iar pentru mulți dintre ei se va dubla. Vă rog să distribuiți acest videoclip, pentru ca această veste să ajungă la toți maghiarii! Desigur, nu doar majorarea fără precedent a pensiilor, ci și scutirea de TVA a medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, precum și reducerea TVA-ului la lemnul de foc de la 27 % la 5 % contribuie la asigurarea unui trai demn pentru sutele de mii de concetățeni vârstnici, cei mai uitați dintre noi. Știm că am avut și alte angajamente legate de persoanele în vârstă și de pensii. Am început deja pregătirile pentru îndeplinirea acestora și, de îndată ce se vor lua deciziile definitive, vă vom informa și cu privire la acestea. Pas cu pas, construim o Ungarie care nu uită cui se datorează tot ceea ce numim astăzi patrie”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Postarea poate fi vizualziată aici.

Creșterea pensiei minime reprezintă una dintre principalele promisiuni electorale ale partidului Tisza, formațiunea condusă de Peter Magyar.

„Începând cu 1 ianuarie 2027, vom majora cuantumul minim al pensiei de bătrânețe de la 28.500 de forinți, cât era până acum, la 120.000 de forinți”, a scris acesta într-o altă postare.

Astfel, majorarea pensiei minime, de la 28.500 la 120.000 de forinți pe lună, urmează să fie pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2027 și reprezintă una dintre măsurile importante anunțate de noua guvernare ungară.