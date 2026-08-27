West Nile în România. INSP a raportat 46 de cazuri și două decese până la data de 25 august

Numărul infecțiilor cu virusul West Nile a ajuns la 46 în România, în perioada 3 iunie – 25 august. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) anunță și două decese în rândul persoanelor infectate.

În perioada 3 iunie – 25 august au fost înregistrate în România 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile. Dintre acestea, 38 au fost confirmate, iar alte opt sunt considerate cazuri probabile.

În același interval au fost raportate două decese în rândul persoanelor infectate. Potrivit informațiilor transmise de INSP, este vorba despre persoane vârstnice care aveau și alte afecțiuni.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, unde au fost raportate 20 de îmbolnăviri.

În județele Călărași, Giurgiu și Ilfov au fost înregistrate câte patru cazuri. Ialomița și Suceava au raportat câte două cazuri, iar câte un caz a fost identificat în Argeș, Bihor, Botoșani, Cluj, Galați, Harghita, Iași, Mureș, Satu Mare și Vaslui.

Specialiștii recomandă populației să reducă pe cât posibil expunerea la țânțari. Una dintre măsurile simple este purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor lungi, în special în perioadele și zonele în care există mulți țânțari.

Este recomandată și folosirea substanțelor repelente, precum și a insecticidelor în locuință sau în jurul acesteia. Plasele de protecție montate la ferestre pot împiedica pătrunderea țânțarilor în casă.

O atenție deosebită trebuie acordată și apei stagnante. Oamenii sunt sfătuiți să elimine bălțile din jurul gospodăriilor și recipientele în care se poate acumula apă, precum și gunoiul menajer.

Problemele provocate de virusul West Nile nu sunt limitate la România. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) anunța săptămâna trecută că 12 țări europene au raportat infecții în acest an.

Este vorba despre Albania, Austria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Olanda, Macedonia de Nord, România, Serbia și Spania. În total, cazurile au fost raportate în 99 de regiuni.

Italia a înregistrat cel mai mare număr de cazuri, respectiv 311. Grecia urmează cu 157 de cazuri. Totodată, 21 de regiuni au raportat primul caz din acest an.

Prin comparație, în aceeași perioadă din 2025 fuseseră înregistrate cazuri în 67 de regiuni din nouă țări europene.

Virusul West Nile este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor și poate provoca probleme neurologice la oameni.

Simptomele pot fi asemănătoare celor provocate de gripă. În cazurile severe, infecția poate duce la meningită și comă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), nu există vaccin sau tratament specific împotriva virusului.

În Europa, cele mai multe infecții sunt înregistrate din timpul verii până în toamnă, perioada de vârf fiind cuprinsă între lunile iulie și septembrie.

În paralel, Europa se confruntă și cu extinderea țânțarului tigru, care poate transmite dengue și chikungunya. Potrivit ECDC, acesta este prezent în 16 țări europene, de două ori mai multe decât în urmă cu 12 ani.