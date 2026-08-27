Un semnal neașteptat din magazine: ce aleg tot mai mulți români când merg la cumpărături

Piața bunurilor de larg consum din România (FMCG – Fast-Moving Consumer Goods) a consemnat o creștere valorică de 3,4% în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor unui studiu publicat joi.

Cercetarea YouGov Behavior Change arată că aproape două treimi dintre români se așteaptă ca situația lor financiară să se deterioreze în următoarele 12 luni. Proporția este semnificativ mai ridicată decât media europeană, de 46%.

În același timp, doar 6% dintre consumatorii români incluși în cercetare anticipează o îmbunătățire a situației financiare în următorul an. Datele indică astfel un context în care comportamentul de cumpărare este influențat de așteptările privind evoluția veniturilor și a situației financiare.

Una dintre principalele schimbări observate în comportamentul consumatorului român este orientarea către produsele din zona de preț mainstream. Mărcile din acest segment au generat 60% din creșterea valorică a pieței, în timp ce diferența a fost susținută de brandurile private premium.

La polul opus, mărcile premium, precum și produsele din zona economy și private label budget continuă să piardă teren. Evoluția reflectă schimbarea structurii cumpărăturilor de produse de larg consum în prima parte a anului.

În paralel, promoțiile au câștigat o pondere mai importantă în valoarea vânzărilor. În primele luni din 2026, ponderea valorică a promoțiilor a ajuns la 26,5%, cu 2,5 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Studiul indică și o creștere a misiunilor de cumpărare de tip „cherry-picking”. Acestea sunt caracterizate prin coșuri de cumpărături de dimensiuni mici, în care produsele aflate la promoție reprezintă mai mult de 50% din total.

În același timp, magazinele de tip discount au depășit pentru prima dată pragul de 30% din piață. Prima jumătate a anului confirmă consolidarea discounterilor, care au înregistrat o creștere de 8,9% în valoare absolută, comparativ cu anul anterior.

Comerțul tradițional continuă să piardă teren, ajungând la o cotă de piață de 21,3%. Acest canal rămâne, totodată, principala sursă de creștere pentru liderul pieței de retail.

Datele centralizate în studiu arată că vânzările online reprezintă în continuare doar 2% din totalul pieței FMCG. Cu toate acestea, canalul online a avut o creștere de 27,1% în valoare în prima jumătate a anului.

Avansul comerțului online a fost susținut atât de atragerea unor cumpărători noi, cât și de creșterea frecvenței de achiziție și a dimensiunii coșurilor de cumpărături. Evoluția se produce astfel pe fondul unei ponderi încă reduse a online-ului în totalul pieței.

La nivelul retailerilor, Penny a raportat cea mai bună performanță în primul semestru. Retailerul a înregistrat cele mai puternice creșteri atât în ceea ce privește acoperirea națională, cât și loialitatea cumpărătorilor.

Lidl, Supeco și LaDoiPași și-au extins, la rândul lor, baza de cumpărători în perioada analizată. Datele studiului evidențiază astfel evoluții diferite între principalii retaileri de pe piața bunurilor de larg consum.

Cercetarea este realizată de YouGov Shopper, companie cunoscută anterior sub denumirea GfK Consumer Panel până în 2023. Organizația monitorizează continuu un panel format din 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național.

Panelul urmărește comportamentul de cumpărare al gospodăriilor din România, iar datele sunt utilizate pentru analiza evoluțiilor de pe piața bunurilor de larg consum. Studiul YouGov Behavior Change include, de asemenea, informații despre așteptările consumatorilor privind situația financiară și despre schimbările în comportamentul de cumpărare.

YouGov Shopper face parte din YouGov, un grup global de cercetare de piață cu operațiuni în Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu, India și regiunea Asia Pacific.