Ofițer rus de rang înalt, ucis într-un atentat la Sankt Petersburg. Trei incidente au vizat ofițeri ruși de rang înalt în ultimele săptămâni

Un locotenent-colonel din Forțele Aeriene Ruse a murit joi după explozia mașinii în care se afla, la Sankt Petersburg. Soția militarului a fost grav rănită și a ajuns la terapie intensivă.

Atentatul a avut loc joi, într-un cartier din Sankt Petersburg. Ofițerul rus se afla în mașină împreună cu soția sa în momentul producerii exploziei.

Dispozitivul exploziv ar fi fost amplasat la autoturism și a fost detonat la puțin timp după ce militarul a pornit motorul.

Locotenent-colonelul a murit pe loc. Soția sa a supraviețuit exploziei, însă a fost transportată la spital în stare gravă și internată la terapie intensivă.

Martorii aflați în zonă au relatat că autoturismul a continuat să se deplaseze câțiva metri din inerție după explozie. Deflagrația a fost suficient de puternică pentru ca fragmente ale mașinii să fie proiectate pe o rază de câteva zeci de metri.

Mai multe autoturisme aflate în apropiere au fost, de asemenea, avariate, transmite The Moscow Times.

Locul atentatului este un cartier în care există locuințe construite special pentru ofițerii armatei ruse. Zona a fost vizitată în 2010 chiar de Vladimir Putin, care ocupa atunci funcția de premier al Rusiei. Acesta venise pentru a inspecta noile apartamente construite pentru militari.

Până în 2012, Ministerul rus al Apărării ajunsese să dețină aproape o treime dintre locuințele din cartier.

Autoritățile ruse nu au făcut publică până acum identitatea locotenent-colonelului ucis în explozie.

Atacul de la Sankt Petersburg este al treilea incident de acest tip produs în Rusia în ultimele săptămâni și îndreptat împotriva unor ofițeri de rang înalt.

Pe 13 august, un ofițer de marină a fost ucis într-o explozie similară produsă pe o stradă din Sevastopol. Militarul fusese comandantul unui submarin ucrainean care trecuse de partea Rusiei.

Un alt atac a avut loc pe 1 august, când cinci persoane au fost ucise și cel puțin 19 au fost rănite într-o explozie produsă într-un restaurant din centrul Moscovei.

Ținta acelui atentat ar fi fost șeful Forțelor Aerospațiale Ruse, Alexander Ceaiko, acuzat de Kiev de crime de război comise la Bucea.

În momentul exploziei din 1 august, în restaurant avea loc o petrecere privată. Sursele ruse au prezentat însă versiuni diferite despre natura evenimentului.

Unele informații indicau o nuntă la care participau aproximativ 50 de invitați. Alte surse susțineau că în restaurant era sărbătorită ziua de naștere a unui general. Niciuna dintre variante nu a fost confirmată oficial.

Un martor a susținut că evenimentul era într-adevăr organizat pentru aniversarea unui general. În apropierea restaurantului ar fi fost observate mai multe autoturisme cu numere negre, asociate de obicei armatei ruse și altor structuri de forță, precum și un autobuz al Gărzii Naționale.