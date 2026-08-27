Cod portocaliu în mai multe zone. ANM anunță grindină, rafale de vânt și averse torențiale

Furtunile de cod portocaliu se extind în mai multe zone din țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă, iar pentru mai multe localități sunt valabile atenționări de cod portocaliu. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului și grindină.

Potrivit avertizărilor emise de ANM, în zonele vizate cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, rafale puternice de vânt și căderi de grindină. Viteza vântului poate atinge 70-90 de kilometri pe oră, iar grindina poate avea, local, diametrul de 2-3 centimetri.

În județul Prahova, codul portocaliu vizează localitățile Măneciu, Slănic, Izvoarele, Drajna, Cerașu, Starchiojd, Posești, Teișani, Ștefești, Bătrâni, Cărbunești și Ariceștii Zeletin. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, acumulări importante de apă într-un timp scurt, descărcări electrice, rafale puternice și grindină.

O altă avertizare de cod portocaliu a fost emisă pentru mai multe localități din județul Argeș. Sunt vizate Pitești, Mioveni, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Leordeni, Stâlpeni, Bradu, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Moșoaia, Priboieni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Micești, Băbana, Oarja, Davidești, Cotmeana, Beleți-Negrești, Drăganu și Dobrești.

Pentru zone extinse din țară este valabilă și o avertizare de cod galben, în intervalul 27 august, ora 10:00 – 28 august, ora 01:00. Fenomenele vizate sunt instabilitatea atmosferică și aversele torențiale însemnate cantitativ.

Avertizarea se aplică în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali. În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii izolate și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-4 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat. În județul Argeș, fenomenele asociate avertizării portocalii includ, de asemenea, rafale de 70-90 de kilometri pe oră și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de până la 2-3 centimetri.

Meteorologii au emis o avertizare și pentru mai multe localități din județul Buzău. Sunt vizate Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Pârscov, Cislău, Calvini, Chiojdu, Siriu, Scorțoasa, Viperești, Pănătău, Cătina, Cozieni, Măgura, Colți, Bozioru, Odăile și Cănești. În aceste zone sunt prognozate ploi abundente într-un timp scurt, descărcări electrice, vânt puternic și căderi de grindină.

Vremea se menține instabilă și în județul Vâlcea, unde avertizarea de cod portocaliu vizează localitățile Băbeni, Mihăești, Stoilești, Ionești, Galicea, Nicolae Bălcescu, Olanu și Șirineasa. Meteorologii prognozează și aici averse torențiale, cu acumulări de 25-40 de litri pe metru pătrat.

Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot ajunge la viteze de 70-90 de kilometri pe oră. De asemenea, este posibilă căderea grindinei, cu dimensiuni de aproximativ 2-3 centimetri. Elena Mateescu a oferit detalii despre evoluția vremii și despre avertizările emise pentru mai multe regiuni ale țării.

„Vorbim de un cod galben până mâine dimineață, la ora 1:00, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei, Moldovei, Dobrogei, Carpaților Meridionali și Orientali. Perioadele de instabilitate vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 50 de litri pe metru pătrat, precum și vânt cu aspect de vijelie, cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră”.

Meteorologul a precizat că au fost emise și avertizări nowcasting de cod portocaliu, pe fondul cantităților de precipitații prognozate și al intensificărilor vântului. „Au fost emise și mai multe atenționări nowcasting de cod portocaliu, având în vedere cantitățile de precipitații de 25-40 de litri pe metru pătrat, rafale de până la 90 de kilometri pe oră și grindină de mici și medii dimensiuni.”

Elena Mateescu a mai explicat că ploile pot avea un caracter torențial și se pot manifesta pe perioade scurte. „Vor fi și averse torențiale, de scurtă durată, care pot dura 30-40 de minute. Mâine va fi în vigoare un cod galben în Dobrogea, Muntenia și sud-estul Moldovei, având în vedere viteza vântului, care poate ajunge la 50 de kilometri pe oră.”

Din punct de vedere termic, valorile maxime din 27 august vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei, cu mici variații. Pentru ziua următoare, temperaturile sunt prognozate să se situeze între 22 și 34 de grade.

Pentru sfârșitul săptămânii sunt prognozate din nou temperaturi ridicate. „Sâmbătă și duminică este posibil să vorbim din nou despre caniculă, cu temperaturi de 35-36 de grade în Câmpia de Vest”, a declarat Elena Mateescu la România TV.