Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. ANM anunță zonele din România în care căldura persistă în septembrie

Vremea aduce contraste puternice la final de august și în prima parte a lunii septembrie. Bucureștiul se confruntă marți cu caniculă și disconfort termic ridicat, însă de miercuri temperaturile vor scădea semnificativ și vor apărea ploi. La nivelul țării, estimările pentru următoarele patru săptămâni indică temperaturi peste cele normale mai ales în vest și sud-vest, în timp ce regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru intervalul 24 august – 21 septembrie 2026. Prognoza pe patru săptămâni este realizată pe baza datelor ECMWF și indică abaterile săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.

Pentru Capitală, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă în perioada 25 august, ora 10:00 – 26 august, ora 23:00.

Marți, 25 august, vremea se menține călduroasă, iar după-amiaza va deveni caniculară. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală urmând să atingă pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade.

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, însă situația se schimbă în timpul nopții. Sunt prognozate înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp, iar în timpul ploilor vântul poate avea intensificări de scurtă durată, cu viteze de 40-45 km/h. Minimele vor coborî la 17-19 grade.

Pentru București este în vigoare marți, între orele 10:00 și 22:00, o atenționare Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Schimbarea vremii va fi evidentă miercuri, 26 august. După cele 34-35 de grade prognozate marți, temperatura maximă va coborî până în jurul valorii de 29 de grade.

Cerul va avea înnorări temporare și vor exista perioade în care va ploua slab. Meteorologii estimează cantități de apă de 2-5 l/mp și sunt posibile descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, dar în timpul ploilor poate avea intensificări temporare, cu rafale de 40-45 km/h.

La nivel național, ultima săptămână din august va aduce diferențe importante între regiuni.

În perioada 24-31 august, temperatura medie va depăși normalul climatologic în vestul României. În est și sud-est, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite, iar în restul țării temperaturile medii vor fi apropiate de normalul perioadei.

În privința ploilor, cantitățile vor fi peste cele normale în zona montană, în centrul țării și, local, în est. În extremitățile vestice și nord-vestice este anticipat un deficit de precipitații, în timp ce în celelalte regiuni regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

Pentru săptămâna 31 august – 7 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele obișnuite în vestul și sud-vestul țării.

În celelalte regiuni, regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru începutul lunii septembrie.

Precipitațiile vor fi ușor peste normal, local, în centrul și estul României. Pentru restul țării sunt estimate cantități apropiate de cele caracteristice perioadei.

Tendința se menține și în a doua săptămână din septembrie. În intervalul 7-14 septembrie, temperaturile medii vor fi peste cele specifice perioadei în vest și sud-vest.

Pentru restul țării nu sunt anticipate abateri termice importante, valorile urmând să se situeze în jurul mediilor multianuale.

În ceea ce privește ploile, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

Ultima săptămână inclusă în prognoză, 14-21 septembrie, vine cu o extindere a zonelor în care temperaturile vor depăși mediile climatologice.

Valorile medii vor fi mai ridicate decât normalul în vest și sud-vest, dar și local în nordul și centrul țării. În celelalte regiuni, temperaturile se vor situa în jurul mediilor specifice acestei perioade din septembrie.

În același interval se conturează însă un deficit de precipitații. Ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în vest și, local, în nord, centru și sud. În restul țării, cantitățile de precipitații sunt estimate în limite normale.

Astfel, estimările pentru următoarele patru săptămâni arată că vestul și sud-vestul României vor avea cel mai frecvent temperaturi peste normalul perioadei. În celelalte regiuni, valorile termice vor oscila în general în jurul mediilor climatologice, cu excepția finalului de august, când estul și sud-estul vor avea temperaturi medii ușor mai scăzute.