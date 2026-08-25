Anunț pentru români înainte de iarnă. Ce se întâmplă cu gazele naturale. Cristian Bușoi: Populația este protejată

România se află într-o poziție mai favorabilă decât alte state europene în perspectiva sezonului rece, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul arată că nivelul de înmagazinare a gazelor naturale este peste media Uniunii Europene, iar producția internă oferă României un avantaj important. În același timp, companiilor le-a fost recomandat să accelereze constituirea stocurilor și să depășească nivelul minim impus de legislație.

Cristian Bușoi susține că România pornește cu un avantaj important în pregătirea pentru perioada următoare, datorită producției interne de gaze naturale.

Potrivit oficialului, România are în prezent cea mai mare producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar această poziție ar urma să fie consolidată odată cu începerea exploatării proiectului Neptun Deep, programată pentru 2027.

„Pentru că suntem o ţară cu o producţie internă importantă, având în prezent cea mai mare producţie de gaze naturale din UE, situaţie care va fi consolidată odată cu începerea exploatării, în 2027, a proiectului Neptun Deep, România se află într-o situaţie mult mai bună faţă de alte ţări europene în ceea ce priveşte gazele naturale pentru perioada următoare”, a transmis Cristian Bușoi.

Secretarul de stat a precizat că România se află peste media UE în privința gradului de umplere a depozitelor și trebuie să constituie un stoc de cel puțin 90% din capacitatea de înmagazinare.

Oficialul Ministerului Energiei a făcut referire și la mecanismul prevăzut de OUG nr. 12/2026 pentru consumatorii casnici.

Producătorii au obligația să livreze anumite cantități de gaze din producția internă la prețul de 110 lei/MWh către furnizorii care deservesc populația și către producătorii de energie termică.

Cantitățile necesare acestor categorii au fost deja contractate, în principal prin Romgaz, potrivit lui Bușoi.

„În primul rând, conform OUG nr. 12/2026, populaţia este protejată. Există un mecanism reglementat prin care producătorii sunt obligaţi să livreze anumite cantităţi de gaze din producţia internă la 110 lei/MWh către furnizorii care deservesc consumatorii casnici şi către producătorii de energie termică. Deja cantităţile pentru furnizorii care au consumatori casnici şi pentru producătorii de energie termică au fost contractate, în principal prin efortul Romgaz”, a explicat acesta.

Cadrul european oferă în prezent o flexibilitate mai mare statelor membre în privința momentului în care trebuie atins pragul de înmagazinare.

Conform explicațiilor secretarului de stat, nu mai există obligația ca depozitele să ajungă la minimum 90% exact la 1 noiembrie. Pragul poate fi atins în orice moment în intervalul 1 octombrie – 1 decembrie 2026.

„În plus, statul-membru poate coborî cu până la 10 puncte procentuale (deci, practic, până la 80%) în cazul unor condiţii dificile de umplere a depozitelor, iar Comisia Europeană poate permite încă până la 5 puncte procentuale de flexibilitate dacă persistă condiţii nefavorabile de piaţă”, a precizat Bușoi.

Ministerul Energiei ia însă în calcul și posibilitatea unei creșteri a consumului intern.

Printre motive se numără intrarea în sistem a unor noi capacități de producție de energie de la Mintia, Iernut, Constanța și Arad, precum și conectarea unor noi consumatori casnici prin proiectele realizate prin programul Anghel Saligny.

Din acest motiv, în cadrul Comandamentului pe gaz din august, companiilor care au obligații de înmagazinare le-a fost recomandat să mărească ritmul de constituire a rezervelor.

Obiectivul este ca stocurile să ajungă chiar peste obligația minimă prevăzută de legislație.

Contextul internațional rămâne însă complicat. Potrivit datelor prezentate de Cristian Bușoi pentru 25 august, cotația TTF, reperul european pentru gazele naturale, se situa în jurul valorii de 68 de euro/MWh.

Nivelul este cu aproximativ 16% peste cel din iulie și aproximativ dublu față de 2025.

Oficialul enumeră printre cauze conflictul cu Iranul și perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, cu efecte asupra exporturilor de LNG din Golf, precum și concurența dintre Europa și statele din Asia de Sud-Est pentru gazele naturale lichefiate, inclusiv cele provenite din SUA.

La acestea se adaugă prețurile ridicate, care au redus atractivitatea achizițiilor pentru înmagazinare, dar și temperaturile foarte ridicate din această vară.

Închiderea parțială sau totală a unor capacități nucleare a contribuit, potrivit oficialului, la creșterea consumului de gaze pentru producerea energiei electrice.

Problema aprovizionării cu gaze pentru iarna următoare a fost discutată și la nivel european. Subiectul s-a aflat pe agenda Consiliului miniștrilor energiei din UE desfășurat în iunie, la Luxemburg, și ar urma să fie reluat la reuniunea din septembrie de la Dublin.

Cristian Bușoi consideră că producția internă și măsurile adoptate pentru consumatori oferă României o poziție mai bună în actualul context.