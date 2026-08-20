România se pregătește pentru iarna 2026-2027. Cristian Bușoi, anunț despre stocurile de gaze: Este important să fim pregătiți

România se află în grafic în ceea ce privește constituirea stocurilor de gaze naturale pentru sezonul rece 2026-2027, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Situația înmagazinării, cantitățile disponibile și prognozele de consum pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027 au fost analizate miercuri în cadrul Comandamentului Energetic, organizat la sediul Transgaz.

Reprezentanții Ministerului Energiei și specialiștii Transgaz au evaluat miercuri situația rezervelor de gaze naturale și necesarul estimat pentru următorul sezon rece.

Comandamentul Energetic a fost coordonat de secretarul de stat Cristian Bușoi, alături de directorul general al Transgaz, Ion Sterian. Analiza a vizat perioada noiembrie 2026 – martie 2027.

”Astăzi, la sediul Transgaz, am coordonat, alături de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, Comandamentul Energetic dedicat situaţiei înmagazinării gazelor naturale şi asigurării necesarului de consum pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Am analizat situaţia la zi a stocurilor de gaze naturale, cantităţile deja înmagazinate, ritmul de constituire a stocurilor, precum şi prognozele de consum pentru perioada următoare”, anunţă, miercuri seară, Cristian Buşoi.

În cadrul discuțiilor a fost analizată corelarea cantităților de gaze aflate în depozite cu prognozele privind consumul. Au fost luate în calcul în special perioadele în care temperaturile scăzute pot determina atingerea unor vârfuri de consum.

Cristian Bușoi a precizat că, în acest moment, România se încadrează în calendarul necesar pentru respectarea obligațiilor minime legale privind înmagazinarea gazelor, stabilite de ANRE în acord cu legislația europeană.

”Am subliniat, totodată, importanţa monitorizării permanente a evoluţiei stocurilor şi a consumului, precum şi a unei coordonări eficiente între autorităţi, operatorii de transport şi participanţii la piaţa gazelor naturale. Concluzia întâlnirii de astăzi este clară: România se află în grafic în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor minime legale de înmagazinare stabilite de ANRE, în conformitate cu legislaţia europeană”, a adăugat secretarul de stat din Ministerul Energiei.

Un alt element discutat în cadrul Comandamentului Energetic a fost evoluția consumului în următoarea iarnă. Potrivit lui Cristian Bușoi, estimările indică o creștere a consumului de gaze naturale.

În acest context, autoritățile urmăresc menținerea ritmului de constituire a stocurilor și pregătirea rezervelor necesare pentru intervalele în care cererea va fi ridicată.

”Este important să menţinem un ritm susţinut de constituire a stocurilor şi să fim pregătiţi pentru perioadele de consum ridicat”, a mai transmis Buşoi.

Monitorizarea stocurilor și a consumului va continua, în coordonare cu operatorii implicați în transportul și piața gazelor naturale, pe măsură ce România se apropie de sezonul rece 2026-2027.