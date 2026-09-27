Energia ar putea crește semnificativ înainte de iarnă. Avertisment de la UE: Nivelul stocurilor este excepțional de scăzut

Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a avertizat capitalele europene că Uniunea Europeană nu se confruntă în prezent cu o criză imediată de securitate a aprovizionării cu gaze, însă situația privind prețurile și furnizarea energiei este tot mai dificilă și s-ar putea înrăutăți pe măsură ce se apropie iarna.

Potrivit unei scrisori consultate de Euronews, Jørgensen le-a cerut guvernelor statelor membre să continue măsurile de reducere a cererii de energie, astfel încât să fie diminuat consumul de gaze și electricitate. Solicitarea vine în contextul unor niveluri considerate excepțional de scăzute ale gazelor stocate în Uniunea Europeană.

Comisarul european le-a transmis statelor membre că ar trebui să ia sau să continue să ia măsuri care să permită menținerea procesului de umplere a depozitelor sau reducerea cererii de gaze și electricitate atât timp cât va fi necesar. Potrivit scrisorii, situația nu s-a îmbunătățit de la primul avertisment transmis de Jørgensen în luna martie.

Depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 70%, potrivit celor mai recente date ale asociației comerciale Gas Infrastructure Europe. Nivelul este cu aproximativ 12 puncte procentuale mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, continuarea perturbărilor din Orientul Mijlociu și concurența puternică din partea Asiei pentru transporturile de gaze naturale lichefiate, cunoscute sub acronimul LNG, exercită presiuni asupra pieței europene. Competiția pentru aceste încărcături contribuie la creșterea prețurilor și amplifică riscul apariției unei crize de aprovizionare.

Contractele Dutch TTF, principalul reper european pentru prețul gazelor naturale, se tranzacționează la aproximativ 72 de euro pe MWh. Prețul este cu 40 de euro pe MWh mai mare decât înainte de bombardarea Iranului de către Statele Unite și Israel, la 28 februarie.

Analiștii avertizează că prețurile ar putea depăși 100 de euro pe MWh în perioada de vârf a iernii dacă volumele de gaze exportate din zona Golfului nu cresc sau dacă lucrările de mentenanță din Norvegia duc la prelungirea restricțiilor asupra exporturilor.

„Vă invit să luați în considerare adoptarea sau continuarea unor măsuri care să permită menținerea procesului de umplere a depozitelor sau reducerea cererii de gaze și electricitate atât timp cât va fi necesar”, a notat comisarul.

Potrivit lui Dan Jørgensen, reducerea consumului de electricitate în perioadele de vârf poate contribui la diminuarea cantității de gaze arse în centralele electrice. Astfel, presiunea ar putea fi redusă atât asupra aprovizionării cu gaze, cât și asupra prețurilor la electricitate.

Gospodăriile și companiile sunt deja sensibile la nivelul facturilor la energie, iar guvernele se află sub presiune pentru a proteja consumatorii de un nou șoc al prețurilor.

Comisia Europeană indică în special măsuri utilizate în timpul crizei energetice din 2022. Printre acestea se numără reducerea consumului de electricitate în orele de vârf, încurajarea consumatorilor să își mute consumul către alte intervale prin intermediul contoarelor inteligente și al tarifelor de retail, limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare și stingerea pe timpul nopții a iluminatului public care nu este necesar.

Jørgensen nu propune însă impunerea unor măsuri obligatorii. Comisarul european consideră că măsurile voluntare și planificate de reducere a cererii s-au dovedit utile în timpul crizei energetice din 2022, iar experiența de atunci poate fi folosită în situația actuală.

În același timp, Jørgensen le indică miniștrilor planurile naționale de urgență, care includ instrumente mai severe ce pot fi activate în cazul în care situația se deteriorează. Printre acestea se află contractele de gaze care permit întreruperea furnizării și trecerea centralelor electrice de la gaze la alte tipuri de combustibili.

„Măsurile voluntare și bine planificate de reducere a cererii s-au dovedit utile în timpul crizei energetice din 2022, iar lecțiile acestei experiențe pot fi folosite în situația actuală”, se mai arată în scrisoare.

Comisarul european pentru Energie a încurajat, de asemenea, statele membre să utilizeze flexibilitatea prevăzută în regulile europene privind depozitarea gazelor, pentru a evita cumpărăturile făcute în panică.

Jørgensen a indicat posibilitatea atingerii unei ținte de umplere de 80%, în locul unei presiuni agresive pentru atingerea obiectivului de 90%.

În mod normal, umplerea depozitelor are rolul de a asigura securitatea energetică, deoarece o cantitate mai mare de gaze stocată în subteran oferă o rezervă mai mare atunci când cererea crește în timpul iernii. În condițiile actuale, însă, achiziționarea unor cantități foarte mari de gaze într-un moment în care piețele globale sunt deja tensionate poate contribui la creșterea suplimentară a prețurilor.

Comisia Europeană susține că atingerea unui nivel de 80% poate fi suficientă pentru securitatea aprovizionării în această iarnă, în condițiile actuale. În același timp, această abordare ar permite statelor să își distribuie achizițiile pe o perioadă mai lungă și să evite o cursă pentru gaze la sfârșitul sezonului de umplere.

Comisarul danez consideră că Uniunea Europeană intră în iarnă cu un sistem energetic mai rezilient decât cel existent înainte de invazia Rusiei în Ucraina, însă situația nu poate fi considerată una confortabilă.

Potrivit scrisorii, nivelul gazelor stocate în UE este excepțional de scăzut și situația rămâne dificilă, dar în prezent nu există riscuri imediate pentru securitatea aprovizionării.

„Deși stocurile de gaze din UE sunt la un nivel excepțional de scăzut, iar situația rămâne dificilă, în prezent nu există riscuri imediate pentru securitatea aprovizionării”, precizează documentul.

În ciuda acestor asigurări, Bruxelles nu mai discută doar despre protejarea consumatorilor de prețurile ridicate. Comisia le cere guvernelor europene să gestioneze cererea de energie deoarece consumul începe să devină el însuși o componentă a problemei privind aprovizionarea.

Potrivit scrisorii lui Jørgensen, Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor care se leagă de o criză a aprovizionării.

Pentru moment, Bruxelles face în continuare diferența între deteriorarea situației prețurilor și o lipsă fizică imediată de gaze. Comisia subliniază că nu există în prezent un risc imediat pentru securitatea aprovizionării.

„Așa cum am discutat în cadrul Grupului operativ al Uniunii Energetice, ne confruntăm cu o criză a prețurilor care se leagă de o criză a aprovizionării”, se arată în scrisoare.

Uniunea Europeană ar putea dispune de suficiente gaze pentru a traversa iarna, însă asigurarea acestor cantități ar putea avea un cost mult mai ridicat. Riscul este cu atât mai mare dacă piețele globale de LNG rămân tensionate, iar statele europene sunt nevoite să concureze pentru încărcături cu cumpărători din alte regiuni.