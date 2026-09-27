Germania a ales orașul care va candida pentru Jocurile Olimpice. Munchen vrea să găzduiască ediția din 2036, 2040 sau 2044

Germania a ales orașul Munchen pentru candidatura la organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2036, 2040 sau 2044. Decizia vine după competiția internă dintre cele două candidaturi germane rămase, Munchen și Koln, iar autoritățile germane speră să valorifice prestigiul capitalei bavareze pentru a convinge Comitetul Internațional Olimpic (CIO).

Germania și-a exprimat sâmbătă sprijinul pentru candidatura Munchenului, considerată o propunere puternică și susținută de populația locală. Ca semn al implicării și sprijinului la cele mai înalte niveluri ale guvernului, președintele Frank-Walter Steinmeier a fost cel care a deschis plicul în care se afla numele orașului câștigător al competiției interne.

Capitala Bavariei a obținut majoritatea absolută a voturilor membrilor Comitetului Olimpic German (DOSB), care au fost chemați să voteze sâmbătă.

Cancelarul Friedrich Merz a transmis că Germania are acum un candidat și că Munchen va reprezenta țara în cursa pentru găzduirea Jocurilor Olimpice. El a susținut, totodată, că Germania este capabilă să organizeze competiția olimpică.

„Germania are un candidat. Oraşul Munchen ne va reprezenta în această cursă. (…) Mergem mai departe cu curaj: Germania este capabilă să organizeze Jocurile Olimpice”, a spus cancelarul Friedrich Merz.

Germania are o istorie complexă în ceea ce privește organizarea Jocurilor Olimpice, conform AFP. Țara a găzduit competiția de trei ori. În 1936, Garmisch-Partenkirchen a găzduit ediția de iarnă, iar în același an Berlinul a organizat Jocurile Olimpice de vară. În 1972, Munchen a găzduit Jocurile Olimpice. După ediția din 1972, Germania a avut șapte tentative nereușite de a obține din nou organizarea Jocurilor Olimpice.

Aceste eșecuri s-au produs la niveluri diferite, fie prin voturi în cadrul sesiunilor CIO, fie prin respingerea candidaturilor de către organismul olimpic sau prin obstacole apărute în urma referendumurilor.

Candidatura Munchenului este construită în jurul Parcului Olimpic din partea de nord a orașului. Zona reprezintă o moștenire directă a Jocurilor Olimpice din 1972 și este adesea prezentată drept un exemplu al patrimoniului olimpic.

Proiectul include, de asemenea, centrul orașului Munchen și zona metropolitană din jurul capitalei bavareze.

Orașul și-a consolidat prestigiul internațional și prin alte evenimente sportive importante. Cu zece zile înainte de decizia DOSB, Munchenul obținuse două candidaturi consecutive.

Orașul va găzdui finala Ligii Campionilor din 2028 pe Allianz Arena, pentru a treia oară după edițiile din 2012 și 2025. De asemenea, Munchen a primit dreptul de a organiza Campionatele Mondiale de Atletism din 2031, la Olympiastadion. Atletismul este considerat sportul olimpic numărul unu. Aceste două candidaturi au contribuit la demonstrarea atractivității și prestigiului internațional al orașului.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Munchen a devenit primul oraș care a depășit obstacolul referendumului care a dus la eșecul mai multor candidaturi germane în trecutul recent.

Printre candidaturile care au întâmpinat probleme la referendum s-au numărat proiectul Munchenului pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 și candidatura Hamburgului pentru Jocurile Olimpice de vară din 2024.

La referendumul din Munchen, prezența la vot a fost de 42%. Două treimi dintre locuitorii orașului, respectiv 66,4%, au votat în favoarea proiectului olimpic.

Sprijinul popular a fost influențat și de succesul Jocurilor Europene Multisport din 2022.

Un nivel similar de susținere la referendum a fost obținut doar de Koln și de celelalte 16 orașe incluse în proiectul Rin-Ruhr. În cazul acestora, 66% dintre participanți au susținut proiectul, în condițiile unei prezențe medii la vot de 32%.

După desemnarea Munchenului drept candidat al Germaniei, orașul și DOSB vor continua faza de dialog continuu cu Comitetul Internațional Olimpic.

Această etapă va conduce la o selecție inițială programată pentru martie 2027. Ulterior, procesul va intra într-o fază de dialog strategic, în cadrul căreia candidaturile selectate vor fi analizate mai atent.

În această etapă, potențialele orașe gazdă vor fi vizitate de o delegație a CIO.

La sfârșitul anului 2028, Comitetul Internațional Olimpic urmează să desemneze una sau mai multe gazde preferate. Acestea vor trebui să ofere o serie de garanții înaintea deciziei finale.

Decizia privind organizarea Jocurilor Olimpice urmează să fie luată la mijlocul anului 2029, în cadrul unei sesiuni a CIO.

În contextul rotației continentale, este de așteptat ca Jocurile Olimpice din 2036 să revină în Asia.

Pentru ediția din 2036 se află în cursă Turcia, India, Qatar și Coreea de Sud. CIO a anunțat în urmă cu doi ani că există un număr de două cifre de părți interesate de organizarea edițiilor din 2036 și 2040.