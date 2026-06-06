UPDATE: Nadia Comăneci a deschis Crosul Național „Ziua Olimpică”. Emoție și aplauze la București

Nadia Comăneci a dat sâmbătă, 6 iunie 2026, startul Crosului Național „Ziua Olimpică”, competiție organizată într-un an cu o semnificație specială pentru sportul românesc, la cinci decenii de la performanța care a intrat în istoria olimpismului mondial – primul 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice.

Legenda gimnasticii românești a fost prezentă la evenimentul desfășurat în București, unde a fost întâmpinată cu aplauze și entuziasm de participanți, părinți și spectatori. Atmosfera a fost una de sărbătoare, dedicată promovării sportului, mișcării și valorilor olimpice care au consacrat generații întregi de campioni.

Știrea inițială

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), prin Academia Olimpică Română, organizează azi, 6 iunie 2026 cea de-a XXXIX-a ediție a Crosului Național „Ziua Olimpică”, unul dintre cele mai longevive și mai populare evenimente sportive dedicate publicului larg.

Evenimentul are loc în Piața Arcul de Triumf din București și este organizat în cadrul „Anului Nadia Comăneci”, care marchează împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric în care marea gimnastă română a obținut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.

Organizatorii estimează participarea a mii de copii, tineri și adulți care vor alerga sub semnul valorilor olimpice – excelență, respect, prietenie și fair-play.

Ediția din acest an are o încărcătură emoțională aparte, fiind dedicată performanței care a schimbat istoria sportului mondial.

Nadia Comăneci este omagiată la 50 de ani de la nota perfectă obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal, moment care a transformat-o într-o legendă a sportului internațional.

Potrivit organizatorilor, fiecare dintre cele opt curse programate pe parcursul zilei va reprezenta un tribut adus curajului, perseverenței și performanței sportive.

„În Anul Nadia, reuniunea iubitorilor de alergare capătă o emoție aparte la 50 de ani de la primul 10 olimpic perfect din istoria gimnasticii mondiale. Nadia Comăneci va fi din nou alături de oameni, inspirând generații întregi să creadă în puterea visurilor și în frumusețea performanței.”

Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani și cei din categoria 9-11 ani vor alerga pe traseul format din strada Alexandru Constantinescu – Piața Arcul de Triumf – Bulevardul Pavel D. Kiseleff, cu întoarcere în dreptul străzii Uruguay.

Pentru categoriile 12-14 ani, 15-19 ani și peste 20 de ani, traseul va fi mai lung și va include strada Alexandru Constantinescu – Piața Arcul de Triumf – Bulevardul Pavel D. Kiseleff, cu întoarcere în zona străzii Ion Mincu.

Organizatorii au stabilit opt starturi diferite pentru cele cinci categorii de vârstă.

Programul competiției este următorul:

09:00 – categoria 6-8 ani băieți;

09:30 – categoria 6-8 ani fete;

10:00 – categoria 9-11 ani băieți;

10:30 – categoria 9-11 ani fete;

11:30 – categoria 12-14 ani băieți;

12:00 – categoria 12-14 ani fete;

12:30 – categoria 15-19 ani băieți și fete;

13:00 – categoria peste 20 de ani băieți și fete.

Organizatorii anunță că fiecare concurent care va lua startul la Crosul Național „Ziua Olimpică” va primi o medalie de participare și tricoul oficial al evenimentului.

În plus, sportivii care vor urca pe podium vor fi recompensați cu premii surpriză pregătite special pentru această ediție.

Ajuns la cea de-a 39-a ediție, Crosul Național „Ziua Olimpică” reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente de promovare a sportului de masă din România.

Manifestarea organizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român reunește anual mii de participanți și promovează un stil de viață activ, spiritul de competiție și valorile olimpice în rândul copiilor și adulților.

În 2026, evenimentul capătă o semnificație specială prin asocierea cu aniversarea celor 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci, una dintre cele mai mari personalități ale sportului mondial.