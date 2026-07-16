Nadia Comăneci, vizită la ALRO Slatina. Gimnasta va participa la evenimentul ”Împreună pentru Excelență”. GALERIE FOTO

Nadia Comăneci participă astăzi la evenimentul aniversar „Împreună pentru Excelență”, organizat pe Stadionul ALRO din Slatina pentru celebrarea a jumătate de secol de la primul 10 olimpic la gimnastică artistică, obținut de Nadia la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. Înainte de deschiderea evenimentului, Nadia a făcut o oprire la uzina ALRO Slatina, unde a vizitat secțiile fabricii și a discutat cu angajații companiei.

Nadia Comăneci, întâlnire cu angajații ALRO Slatina

Nadia Comăneci a vizitat astăzi uzina ALRO Slatina, unde a fost întâmpinată cu entuziasm și emoții de angajații companiei.

„Am primit cu bucurie invitația la ALRO Slatina. Am aflat că ALRO a aniversat recent 61 de ani de la obținerea primei sarje de aluminiu, un moment care ține de istoria industrială a României și de consecvența unei uzine care a rămas relevantă timp de decenii. Cred că performanța durabilă, fie în industrie, fie în sport, se construiește la fel: cu disciplină, standarde clare și continuitate. Așa cum primul 10 olimpic a schimbat modul în care lumea privește gimnastica, tot așa și producția de aluminiu de la Slatina rămâne un reper strategic pentru economia românească”, a spus Nadia Comăneci despre vizita la uzina ALRO.

Însoțită de reprezentanții Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Nadia a vizitat mai multe secții din uzina ALRO și a discutat cu muncitorii din fabrică, cărora le-a acordat cu plăcere autografe chiar pe căștile de protecție, parte din echipamentul obligatoriu de lucru.

„Cred că o să primim alte căști, pe acestea le păstrăm ca lucru de preț”, au exclamat unii dintre angajații ALRO, recunoscând că întâlnirea cu Nadia Comăneci a transformat această zi de joi în cea mai frumoasă zi de muncă trăită de ei.

Nadia Comăneci, dialog deschis cu copiii prezenți la evenimentul „Împreună pentru Excelență”

Nadia Comăneci participă în această seară la evenimentul aniversar „Împreună pentru Excelență”, organizat pe Stadionul ALRO din Slatina de Asociația pentru Sănătate și Educație de Succes, cu sprijinul ALRO, în calitate de sponsor principal și gazdă, și cu susținerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Evenimentul începe la ora 16:00 și marchează împlinirea a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale. La întâlnire sunt așteptați copii din comunitate, angajați ai companiei ALRO, reprezentanți ai Consiliului Județean Olt, oficiali și alți invitați.

Unul dintre cele mai așteptate momente va fi întâlnirea Nadiei Comăneci cu cei mici. Între orele 16:30 și 17:00 este programat un dialog cu marea campioană, însoțit de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Programul va continua cu premierea copiilor, demonstrații sportive și momente artistice.

În paralel cu ceremonialul, caricaturistul oltean Gogu Neagoe va încerca să realizeze peste 300 de caricaturi pe loc. Maratonul artistic va începe la ora 16:00, iar portretele vor fi oferite invitaților ca amintire de la eveniment. Artistul încearcă astfel să își depășească performanța anterioară, când a realizat 246 de caricaturi în șase ore de lucru continuu, în cadrul unui eveniment caritabil.

ALRO Slatina, jucător-cheie în industria aluminiului din Europa

ALRO Slatina este una dintre cele mai vechi și importante uzine metalurgice din România, fondată în 1965, când a fost obținută prima sarjă de aluminiu – moment care a deschis drumul unei industrii strategice pentru economia națională. De peste șase decenii, uzina funcționează ca un pilon industrial major, cu producție integrată, exporturi consistente și rol esențial în lanțurile europene de aprovizionare.

Unul dintre cei mai importanți exportatori industriali din România, ALRO Slatina a înregistrat la sfârșitul anului 2025 o cifră de afaceri de 3,9 miliarde de lei, din care 82% la export, iar în primul trimestru al acestui an o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei, în creștere cu 8% față de T1 2025. Compania își concentrează producția pe produse laminate plate (creștere de 9,6% în T1 2026 față de T1 2025), sârmă și semifabricate premium pentru industrii precum aerospațial, apărare, automotive, telecom.

Consecvența cu care ALRO și‑a menținut operațiunile și standardele tehnologice o plasează printre cele mai relevante companii din sectorul metalurgic, contribuind semnificativ la economia României și la poziționarea ei pe piața internațională a aluminiului.