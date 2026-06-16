Nadia Comăneci primește un omagiu inedit din partea TAROM. Două curse vor purta numele RO10 și RO50

Nadia Comăneci va fi omagiată de TAROM la împlinirea a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Pe 18 iulie 2026, compania aeriană va redenumi două zboruri operate între București și Paris, care vor purta indicativele aniversare RO10 și RO50. Inițiativa marchează jumătate de secol de la performanța istorică obținută de sportiva română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Numele speciale vor apărea în sistemele companiei, pe bilete și pe tabelele de zbor din aeroporturi.

Nadia Comăneci se află în centrul unei inițiative aniversare lansate de TAROM pentru a marca unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului mondial și românesc. Pe 18 iulie 2026 se împlinesc exact 50 de ani de la ziua în care gimnasta română a obținut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice, la competiția desfășurată la Montreal.

Pentru a celebra această aniversare, compania aeriană națională a decis ca zborul TAROM 383, pe ruta București–Paris, să poarte în acea zi numele RO10. Totodată, zborul TAROM 384, care operează pe ruta Paris–București, va fi identificat sub indicativul RO50.

Prin această decizie, una dintre cele mai importante conexiuni internaționale ale companiei capătă, pentru o zi, o semnificație simbolică, asociată unei performanțe care a schimbat istoria gimnasticii și a făcut cunoscut numele României la nivel global.

Momentul aniversat rămâne unul dintre cele mai importante repere ale sportului mondial. În vara anului 1976, la doar 14 ani, Nadia Comăneci devenea prima gimnastă care primea nota maximă la Jocurile Olimpice. În cadrul aceleiași ediții olimpice, sportiva a obținut șapte note de 10 și a cucerit trei medalii de aur.

Anul 2026 este dedicat celebrării performanțelor sportivei române și este marcat drept „Anul Nadia”, iar inițiativa companiei aeriene se înscrie în seria evenimentelor dedicate acestui moment simbolic.

TAROM amintește că deține singura aeronavă din lume care poartă numele Nadiei Comăneci. Prin introducerea indicativelor aniversare RO10 și RO50, compania continuă să asocieze imaginea sa cu una dintre cele mai cunoscute personalități ale sportului mondial.

În mesajul transmis cu această ocazie, campioana olimpică a subliniat semnificația gestului făcut de transportatorul aerian național și impactul pe care performanța sportivă îl poate avea asupra imaginii unei țări.

„Decizia TAROM de a marca cei 50 de ani de la primul 10 perfect prin zborurile aniversare RO10 și RO50 este un gest care mă onorează și mă bucură. Este mai mult decât o simplă aniversare — este o reamintire a faptului că excelența, disciplina și curajul pot duce România departe. Le mulțumesc pentru această inițiativă care păstrează viu spiritul performanței ce ne reprezintă ca națiune”, afirmă Nadia Comăneci.

Compania aeriană precizează că indicativele speciale nu vor avea doar un caracter simbolic intern, ci vor fi vizibile pentru pasageri și pentru publicul care urmărește operațiunile de zbor din aeroporturi.

Astfel, denumirile RO10 și RO50 vor fi afișate în toate sistemele de semnalizare aferente curselor operate în data de 18 iulie 2026. Acestea vor apărea pe biletele emise, în sistemele de rezervare și pe tabelele de informare din aeroporturi.

Directorul general al TAROM, Bogdan Costaș, a declarat că inițiativa reprezintă un omagiu adus unei performanțe care continuă să inspire generații și care face parte din patrimoniul simbolic al României.